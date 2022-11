Vitória sobre Alemanha "já é passado", diz técnico do Japão

O técnico da seleção do Japão, Hajime Moriyasu, disse nesta quinta-feira que a surpreendente vitória sobre a Alemanha por 2 a 1 na estreia "já é passado" e mostrou confiança na equipe para se classificar para as oitavas de final da Copa do Catar.

Na quarta-feira, depois de um primeiro tempo controlado pelos alemães, os 'Samurais Azuis' partiram para cima para virar o jogo.

Graças a uma mudança no esquema tático de Moriyasu, o Japão passou a pressionar a Alemanha. O técnico colocou em campo Takehiro Tomiyasu (Arsenal) no intervalo e passou a jogar com três zagueiros. Ritsu Doan empatou aos 30 do segundo tempo e Takuma Asano fez o gol da vitória cinco minutos depois.

"Você pode tentar impor sua tática, mas corresponde aos jogadores aplicá-la em função do que acontece em campo", explicou o treinador. "A Alemanha é uma equipe forte e eu sabia que tínhamos que nos esforçar", acrescentou.

Moriyasu reconheceu que a vitória sobre os alemães deu ao Japão "tranquilidade" para enfrentar no domingo a Costa Rica, goleada por 7 a 0 pela Espanha naprimeira rodada.

"Só pensamos no próximo duelo que nos espera, como sempre fazemos", declarou o técnico japonês.

"Um dia depois do jogo (...) sempre pensamos em coisas que poderíamos ter feito melhor e começamos a preparar o jogo seguinte de maneira positiva", concluiu.

