Uruguai e Coreia do Sul empatam sem gols em sua estreia na Copa do Catar

Uruguai e Coreia do Sul estrearam na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira com um empate em 0 a 0, no jogo de abertura do Grupo H.

Uma cabeçada de Diego Godín aos 43 minutos do primeiro tempo e um chute de Federico Valverde no finalzinho do jogo pararam na trave do goleiro sul-coreano Kim Seung-gyu.

ma/dr

