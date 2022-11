'Sonho de criança realizado', diz Richarlison após vitória do Brasil sobre a Sérvia

O atacante Richarlison, autor dos gols da vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0 nesta quinta-feira (24), disse que estar em uma Copa do Mundo é um "sonho de criança realizado", após sua participação no torneio estar em risco por uma lesão sofrida em outubro.

"É um sonho de criança realizado. Fizemos uma boa partida, a meu ver, principalmente no segundo tempo, onde o adversário cansou, e conseguimos tirar vantagem disso", afirmou o 'Pombo' depois da estreia da Seleção no Catar, em declarações à TV Globo.

O brasileiro sofreu uma lesão na panturrilha esquerda no jogo de seu clube, o Tottenham, contra o Everton, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, no dia 15 de outubro.

Depois da partida, vencida pelos 'Spurs' por 2 a 0, Richarlison apareceu na zona mista de muletas e muito abatido para dar entrevistas.

"Eu já sofri uma lesão dessa, parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez, eu fiquei, mais ou menos, uns dois meses (parado)", contou então o atacante à ESPN.

A gravidade da lesão, no entanto, não era tão grande e Richarlison acabou aparecendo na lista de 26 convocados para defender a Seleção no Catar, anunciada pelo técnico Tite no dia 7 de novembro.

"Há quatro semanas eu estava lá chorando, meio na dúvida de vir. No dia de fazer exame, foi um dos dias mais demorados da minha vida", lembrou Richarlison após a vitória sobre a Sérvia.

"Acho que valeu todo o esforço da minha recuperação. Tratava três períodos por dia. Acho que Deus viu o meu esforço, viu o tanto de vontade que eu estava de vir para a Copa do Mundo", desabafou.

Richarlison também falou das dificuldades do time brasileiro contra a sólida defesa sérvia.

"Durante a semana eu falei que era difícil furar o bloqueio deles. Eu estou acostumado a jogar esse tipo de jogo lá na Inglaterra, onde as equipes jogam um pouco fechadas, então a oportunidade que eu tivesse eu sabia que ia ter que guardar", contou.

Com dois gols em um jogo, o camisa 9 do Brasil já é um dos artilheiros da Copa do Mundo. O segundo deles uma pintura de voleio.

"Eu fiz um parecido nos treinamentos lá na Itália. E como falei, faz no treino, faz no jogo, então hoje tive a oportunidade de dar um voleio ali e acertar um belo chute. Espero continuar assim, focado. Tenho dois gols e vou buscar mais", concluiu

