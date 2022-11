ONU pede fim de uso 'desnecessário e desproporcional' da força nos protestos do Irã

O Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU pediu nesta quinta-feira (24) ao Irã para acabar com o uso "desnecessário e desproporcional" da força contra os manifestantes e alertou que cerca de 14.000 pessoas, entre elas crianças, foram detidas.

"Até onde sabemos, cerca de 14.000 pessoas, incluindo crianças, foram presas no contexto dos protestos", disse Volker Türk, no início de uma reunião de emergência do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre o Irã.

"O uso desnecessário e desproporcional da força deve parar. Os velhos hábitos e a mentalidade de fortaleza sitiada daqueles no poder simplesmente não funcionam", acrescentou.

Os 47 Estados-membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU, instância máxima da instituição na área dos direitos humanos, se reúnem para abordar a "deterioração da situação" no Irã.

Há dois meses, a repressão dos protestos deixou ao menos 416 mortos, 51 deles crianças, segundo a ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega.

Na reunião em Genebra, o governo iraniano acusou os países ocidentais que pedem uma investigação internacional na ONU sobre a repressão dos protestos de não ter "credibilidade moral".

"Os direitos do povo iraniano foram amplamente violados pelos chamados defensores dos direitos humanos devido à imposição de sanções unilaterais pelo governo americano e à aplicação dessas sanções cruéis por países europeus, especialmente Alemanha, Reino Unido e França", disse Khadijeh Karimi, uma autoridade do Irã.

