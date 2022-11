Neymar ficará sob observação por entorse no tornozelo direito (médico do Brasil)

Neymar ficará sob observação médica por uma entorse no tornozelo direito que o obrigou a deixar o campo aos 34 minutos do segundo tempo na vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 1 nesta quinta-feira, pela estreia na Copa do Mundo do Catar.

"Apresentou um pouco de edema, de inchaço. Iniciamos o tratamento imediatamente no banco. Neste momento, segue em tratamento de fisioterapia e precisamos esperar 24, 48 horas para ter uma ideia mais clara sobre a situação do jogador", disse o médico da Seleção Brasileira Rodrigo Lasmar, em entrevista coletiva em Doha.

raa/psr

