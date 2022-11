Moscou distribuiu 80.000 passaportes russos desde as 'anexações' de várias regiões da Ucrânia

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (24) que distribuiu passaportes russos para mais de 80.000 moradores de quatro regiões da Ucrânia que afirma ter incorporado a seu território, anexações não reconhecidas pela comunidade internacional.

"Desde que as quatro regiões foram incorporadas à Federação Russa, e de acordo com a lei, mais de 80.000 pessoas receberam passaportes como cidadãos da Federação Russa", afirmou o ministério do Interior.

Em setembro, a Rússia organizou "referendos", denunciados como "farsas" pelos países ocidentais, para anexar as áreas que controla nas regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk (este), assim como de Zaporizhzhia e Kherson (sul).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As anexações, ratificadas por Moscou em outubro, foram condenadas pela comunidade internacional e não são reconhecidas.

Desde o anúncio das anexações, as forças russas foram obrigadas a ceder terreno ao exército ucraniano, com retiradas de várias zonas, incluindo a cidade de Kherson, capital da província de mesmo nome.

bur/pc/zm/fp

Tags