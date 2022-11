Menina de 10 anos ajuda mãe a dar a luz com ajuda dos bombeiros por telefone

Uma garotinha ajudou a mãe a dar à luz a sua irmãzinha, com o auxílio do Corpo de Bombeiros. Caso aconteceu no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Miracle, de 10 anos, foi chamada de “heroína local” por ter ligado para a emergência e ajudar sua mãe.

A menina contou com o auxílio do agente Scott Stranghoener, que trabalha no atendimento telefônico de emergência, para fazer o parto de sua mãe Viola Fair, de 30 anos, e trazer sua irmã Jayla ao mundo com segurança. Em post na página do facebook, os Bombeiros disseram que Miracle seguiu as instruções passadas por telefone corretamente e, quando sua mãe não cooperava, ela aprendeu a soar sua própria “voz de mãe”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando o agente disse a ela que ela auxiliaria sua mãe a dar à luz, ela se assustou mas seguiu as ordens com bastante atenção. "Está tudo bem, mamãe, está tudo bem!" dizia ela à sua mãe. “Quando a bebê Jayla chegou, Miracle estava lá com uma toalha para enxugar seu rosto e ajudar a estimulá-la a chorar e a mantê-la aquecida até a chegada dos paramédicos. Poucos minutos depois, CHEMS e North County Fire & Rescue estavam no local para ajudar e levar a mãe e o bebê para o hospital, sãos e salvos.” dizia o post.

O Christian Hospital Emergency Medical Services também comemorou a atitude corajosa de Miracle em sua página.

Como bonificação pela coragem e por ter seguido cuidadosamente os comandos do corpo de bombeiros, a menina recebeu um certificado especial e um broche de cegonha, um tablet com jogos educativos e um caderninho para que ela escrevesse a sua história.

Sobre o assunto Ministério da Saúde lança programa voltado para saúde menstrual

Tags