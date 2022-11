Jornalista alemã narra jogo da Copa vestindo cores do arco-íris

Jornalista diz que quis dar um exemplo de diversidade e tolerância. Repórteres de outros países vestem acessórios com estampa ligada ao tema após veto da Fifa a braçadeira contra homofobia.A jornalista esportiva alemã Claudia Neumann chamou atenção nesta segunda-feira (20/11) ao vestir uma camisa e uma braçadeira com as cores do arco-íris durante o jogo entre Estados Unidos e País de Gales na Copa do Mundo do Catar. A narradora de futebol comandou a transmissão da partida para a emissora estatal de TV alemã ZDF. A iniciativa repercutiu nas redes sociais ao redor do mundo, após sete federações europeias de futebol desistirem de usar no torneio do Catar a braçadeira de capitão "One Love", que promove a diversidade e a inclusão no esporte, depois que a Fifa ameaçou penalizar atletas que usem acessórios não autorizados pela entidade. "Poderia ter sido um dia lendário e orgulhoso da Copa do Mundo", disse Neumann no início da transmissão. Mais tarde, ela disse à agência de notícias alemã SID que quis "dar o exemplo de diversidade e tolerância". Jornalista foi vítima de intolerância A jornalista já sentiu na pele as consequências da intolerância. Há seis anos, Claudia Neumann fez história na televisão alemã, ao se tornar a primeira mulher a narrar partidas de futebol masculino numa Eurocopa. Mas a escolha de Neumann para a narração de jogos da Eurocopa 2016 enfureceu inúmeros torcedores de futebol, e ela foi alvo de xingamentos. Muitos postaram reclamações sobre sua "voz irritante", enquanto outros disseram que mulheres não deveriam narrar jogos de futebol masculino. Um usuário escreveu no Twitter: "As mulheres não devem narrar futebol masculino. Simplesmente não funciona. É irritante. Ponto." Na época, a emissora ZDF registrou queixa criminal contra dois usuários de redes sociais pelos insultos contra a jornalista. Críticas ao Catar Desde que recebeu os direitos de sediar a Copa do Mundo em 2010, o Catar enfrentou anos de críticas em relação ao seu tratamento dos mal pagos trabalhadores migrantes das obras para o torneio, assim como pela criminalização de gays e lésbicas. O embaixador do Catar na Copa do Mundo, Khalid Salman, chegou a afirmar que a homossexualidade é um "dano mental" em entrevista à mesma emissora de Neumann, a ZDF. Antes da partida entre Inglaterra e Irã, a comentarista da BBC Alex Scott usou a braçadeira "One Love" enquanto trabalhava para a emissora junto ao campo. O comentarista americano Grant Wahl, da rede CBS, relatou que foi impedido de entrar no estádio por quase meia hora por usar uma camiseta com um arco-íris. Ele afirmou que um segurança lhe disse que a camisa não era permitida. Wahl afirmou que seu telefone foi "arrancado à força" de suas mãos por um guarda enquanto ele postava sobre o incidente nas redes sociais. Ele disse que foi detido por 25 minutos e instruído a tirar a camiseta, classificada como "política" por um membro da equipe de segurança. Por fim, o jornalista, recebeu permissão de entrar no estádio com a roupa. md/lf (DPA, SID)