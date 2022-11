Delegação de Maduro inclui esposa de empresário extraditado no diálogo com oposição

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, incluiu Camila Fabri, esposa de Alex Saab, empresário próximo ao governo extraditado para os Estados Unidos por acusações de lavagem de dinheiro, às negociações com a oposição venezuelana, anunciou a delegação governista nesta quinta-feira (24).

Maduro e a oposição retomam no próximo fim de semana o processo de negociação no México, suspenso em outubro do ano passado pelo presidente da Venezuela por causa da extradição de Saab, cuja aceitação como membro da delegação tinha sido solicitada pela representação do presidente chavista.

"Comemoramos a incorporação da defensora dos direitos humanos Camila Fabri de Saab à delegação do governo venezuelano, enquanto ocorre a incorporação plena do nosso diplomata", reagiu em nota a delegação governista.

"Reiteramos novamente nosso firme repúdio à detenção ilegal" de Saab, tuitou o chefe da delegação chavista, Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento, controlado pelo partido do governo.

Saab foi extraditado para os Estados Unidos após ter sido detido em Cabo Verde em 12 de junho de 2020.

O governo Maduro qualifica o julgamento do empresário como "ilegal", alegando que ele tinha status "diplomático". A oposição, ao contrário, o acusa de ser um "testa de ferro" de Maduro.

Saab tem sido vinculado em investigações jornalísticas a casos de corrupção relacionados a um programa estatal de distribuição de alimentos básicos na Venezuela, assim como ao plano de habitação popular do governo.

