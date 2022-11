Cúpula das espécies ameaçadas decidirá na sexta sobre proteção de tubarões

O plenário da cúpula sobre comércio de espécies ameaçadas suspendeu as discussões nesta quinta-feira (24) e adiou a decisão crucial sobre a proteção dos tubarões para a sexta.

Esta iniciativa foi a mais debatida no Comitê I desta COP19 da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e da Flora Silvestres (CITES), que começou em 14 de novembro, e o plenário deverá abordá-la no último dia do evento, do qual participam 180 países.

Copatrocinada pela União Europeia e 15 países, entre eles o anfitrião da cúpula, a proposta consiste em colocar as 54 espécies da família Carcharhinidae e dos tubarões-martelo (Sphynidae) no Anexo II da CITES.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Anexo II inclui as espécies com comércio regulado, enquanto o Anexo I abrange as espécies com comércio proibido.

Se o plenário aprovar a proposta, "seria uma decisão histórica, pois primeira vez a CITES estaria gerenciando um número muito alto de espécies de tubarões, que seria aproximadamente 90% do mercado", declarou à AFP a delegada panamenha, Shirley Binder.

As barbatanas podem chegar a custar 1.000 dólares o quilo em mercados da Ásia oriental, onde são ingrediente de uma sopa muito apreciada. Estas duas famílias de tubarões representam mais da metade do tráfico mundial de barbatanas, que movimenta 500 milhões de dólares por ano e tem seu centro em Hong Kong.

fj/dga/ltl/mvv/am/ic

Tags