Comunicado do Business Wire :JAMPRO

À medida que os esforços se intensificam para atrair investidores internacionais para a costa da Jamaica, o governo jamaicano redobrou seus esforços para atrair mais investimentos diretos locais e estrangeiros.

A próxima conferência de dois dias 'Invest Jamaica - the Nearshore Delivery Hub of the Caribbean', definida para ocorrer em Montego Bay de 29 a 30 de novembro, continuará posicionando a Jamaica como o próximo 'destino de investimento preferido' mundial, sendo parte de um projeto de desenvolvimento de cinco anos, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a fim de expandir o Setor de Serviços Globais (GSS) do país.

O evento irá destacar várias oportunidades setoriais inovadoras de investimento, mutuamente benéficas e sustentáveis para potenciais investidores de todo o mundo, sobretudo nas áreas de Agronegócio, Serviços Digitais Globais, Logística / Zonas Econômicas Especiais, Fabricação, Finanças e Turismo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Negócios Internacionais em Combinação com Sustentabilidade Local

O aperfeiçoamento contínuo da economia jamaicana irá propiciar uma nova onda de investimento colaborativo e multifacetado na Jamaica, que prioriza de modo exclusivo projetos sustentáveis considerados no interesse nacional e mundial.

Para auxiliar nesta interconexão entre as necessidades em mudança dos investidores internacionais e as necessidades de desenvolvimento social local na própria Jamaica, uma variedade de iniciativas dos setores público e privado está sendo implementada 'sobre o terreno' no país. Estas iniciativas incluem a Política Nacional de Investimentos, o Projeto Global do Setor de Serviços e a Agenda de Reformas do Ambiente de Negócios. É importante destacar que estas iniciativas darão aos jamaicanos novas oportunidades de desenvolvimento de carreira e irão fortalecer ainda mais a economia local, ao permitir o desenvolvimento de habilidades de elevado valor e oferecer um nível de suporte sem precedentes aos investidores.

A Escolha Holística e Ética

Especificamente, para o Projeto Global do Setor de Serviços (GSS), os programas de treinamento e aprendizagem de habilidades irão desenvolver a população jamaicana em capacidades de serviços de maior valor agregado, como Gestão e Liderança, Infraestrutura de TI, Comunicação, Marketing Digital, Desenvolvimento e Integração de Software, Pensamentos Analíticos e Críticos, além do Design de Interação Centralizado no Ser Humano.

De forma surpreendente, sob o Programa de Aprendizagem, cerca de 3.000 jamaicanos serão treinados até o fim do projeto GSS, enquanto sob o Programa de Imersão do Ensino Médio, 20.000 estudantes locais serão treinados em maior preparação para o trabalho e cursos especializados, criando benefícios monumentais tanto para a Jamaica como a seus investidores.

Este tipo de abordagem holística e ética aos negócios internacionais está transformando as percepções do investimento mundial, e a Jamaica à frente deste movimento.

Escolha a Jamaica. Invista na Jamaica.

Mais Informação:

www.dobusinessjamaica.com

www.invest-jamaica.com

SOBRE A JAMPRO

A missão da Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) é estimular o desenvolvimento econômico através do crescimento do investimento e da exportação. A JAMPRO é uma Agência do Ministério da Indústria, Investimento e Comércio. Para mais informação sobre a JAMPRO, acesse https://dobusinessjamaica.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221124005270/pt/

Contato

Amy Goulding G&A Communications Inc Tel: +1 246 820 8695 E-mail: amy@gacaribbean.com

JAMPRO Jamaica Promotions Corporation Comunicações de Marketing marketing@jamprocorp.com (876) 978-7755

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags