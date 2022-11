Atirador mata seis pessoas em Walmart nos EUA

Outras quatro pessoas foram hospitalizadas após ataque a tiros em supermercado na Virgínia. Atirador era funcionário da loja e foi encontrado morto, diz polícia. É o segundo incidente do tipo nos EUA em três dias.Um homem armado matou seis pessoas numa loja da rede de supermercados Walmart no estado americano da Virginia na noite desta terça-feira (22/11), afirmaram autoridades. O atirador foi encontrado morto no interior da loja. O ataque a tiros na cidade de Chesapeake ocorreu dias depois de um atirador matar ao menos cinco pessoas e ferir 25 numa boate LGBTQ no Colorado, no último sábado. O chefe da polícia de Chesapeake, Mark Solesky, afirmou se acreditar que o atirador morreu como consequência de um "ferimento a bala auto-infligido" e que o motivo do ataque ainda não está claro. Após a imprensa identificar o atirador como um gerente da loja, Solesky confirmou se tratar de um funcionário do Walmart, mas não divulgou seu nome. Um porta-voz da polícia, Leo Kosinski, afirmou que agentes entraram no supermercado "imediatamente" após chegar ao local. As primeiras chamadas de emergência foram feitas pouco depois das 22h (hora local), quando a loja ainda estava aberta. Imagens divulgadas pela mídia mostraram uma grande presença policial no local. "Epidemia de violência armada" O Walmart, a maior rede varejista dos EUA, emitiu um comunicado nas primeiras horas desta quarta-feira em que afirma: "Estamos chocados com este acontecimento trágico." A empresa afirmou estar "rezando pelos afetados, a comunidade e nossos colaboradores" e trabalhando de perto com as autoridades. A senadora do estado da Virgínia Louise Lucas, que representa a região de Chesapeake, 240 km a sudeste da capital Washington, disse estar "com o coração absolutamente partido" após o ataque. "Não descansarei até encontrarmos as soluções para acabar com esta epidemia de violência armada em nosso país que já tirou tantas vidas", escreveu no Twitter. O ataque a tiros ocorreu menos de 48 horas antes de os americanos celebrarem o feriado do Dia de Ação de Graças (Thanksgiving). "Tragicamente, nossa comunidade está sofrendo mais um incidente de violência armada sem sentido no momento em que as famílias se reúnem para o Dia de Ação de Graças", tuitou o congressista americano Bobby Scott, da Virgínia. Mais de 600 ataques a tiros somente em 2022 O incidente ocorreu três noites depois que um atirador abriu fogo dentro de uma boate LGBTQ em Colorado Springs, matando cinco pessoas e ferindo pelo menos 18, no que está sendo investigado como um possível crime de ódio. Autoridades disseram que o suspeito, identificado como Anderson Lee Aldrich, de 22 anos, usou um fuzil para atirar contra pessoas que festejavam o Dia da Memória Transgênero, que homenageia os mortos em ataques transfóbicos pelo mundo. Mais de 600 ataques a tiros ocorreram somente em 2022 nos EUA, de acordo com o site Gun Violence Archive. lf (AFP, Reuters, AP)