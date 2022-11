Atirador de boate gay foi detido por "duas pessoas heroicas"

Frequentadores do clube voltado à comunidade LGBTQ conseguiram dominar atirador de 22 anos que abriu fogo com um fuzil semiautomático.O atirador que matou pelo menos cinco pessoas em uma boate gay na noite de sábado (19/11) na cidade americana de Colorado Springs foi detido por "duas pessoas "heróicas" que estavam presentes no clube, informou a polícia no domingo. Identificado como Anderson Lee Aldrich, de 22 anos, o agressor teria usado um fuzil semiautomático no ataque. De acordo com as autoridades, ele foi levado sob custódia e está sendo tratado por ferimentos. Segundo a porta-voz da polícia Pamela Castro, os policiais chegaram no local do crime quatro minutos após receberem um telefonema sobre um tiroteio na boate Club Q, voltada à comunidade LGBTQ. O próprio atirador teria sido subjugado dois minutos depois. "Pelo menos duas pessoas heroicas dentro do clube confrontaram o suspeito e lutaram contra ele, conseguindo impedir que o suspeito continuasse matando e ferindo outras pessoas", disse o chefe da polícia Adrian Vasquez. O barman Michael Anderson estava encolhido no pátio do clube quando o atirador foi dominado. "Havia algumas pessoas muito corajosas batendo nele e chutando-o, impedindo-o de causar mais danos", disse. "Eles salvaram minha vida ontem à noite." Joshua Thurman, de Colorado Springs, também estava no clube naquela noite."Foi tão assustador", disse ele a repórteres no domingo. "Havia corpos no chão. Havia cacos de vidro, copos quebrados, pessoas chorando. "Era para ser nosso espaço seguro... Para onde devemos ir?" Vinte e cinco pessoas ficaram feridas no ataque, com 7 delas ainda em estado crítico, disseram as autoridades. Dia da Memória Transgênero O ataque começou pouco antes da meia-noite de sábado, às vésperas da comemoração do Dia da Memória Transgênero, que homenageia os mortos em ataques transfóbicos pelo mundo. Este foi o mais recente de uma longa história de ataques a locais LGBTQ nos Estados Unidos, o mais mortal tendo matado 49 pessoas em uma boate em Orlando, Flórida, em 2016. Em sua página no Facebook, o Club Q disse que estava "devastado pelo ataque sem sentido à nossa comunidade", acrescentando: "Agradecemos às reações rápidas dos clientes heróicos que subjugaram o atirador e acabaram com esse ataque de ódio". O governador do Colorado, Jared Polis, que em 2018 se tornou o primeiro gay assumido eleito governador em um estado americano, chamou o tiroteio de "horrível, repugnante e devastador". O presidente dos EUA, Joe Biden, também condenou o ataque, criticando a violência contra a comunidade LGBTQ, principalmente mulheres transgênero de cor. "Devemos eliminar as desigualdades que contribuem para a violência contra as pessoas LGBTQI+. Não podemos e não devemos tolerar o ódio", afirmou. Motivações ainda são desconhecidas Ainda se desconhecem as reais motivações do ataque, e o ataque ainda não foi oficialmente classificado como um crime de ódio. Até o momento, sabe-se apenas que o nome do suspeito teve uma passagem pela polícia no ano passado por ter ameaçado ferir a própria mãe com uma bomba caseira e outras armas. O estado do Colorado já sofreu diversos assassinatos em massa, incluindo na Columbine High School em 1999, num cinema no subúrbio de Denver em 2012 e num supermercado em Boulder no ano passado. O tiroteiro no Club Q foi o sexto assassinato em massa no país só em novembro deste ano, tendo ocorrido em um ano em que os EUA foram abalados pela morte de 21 pessoas em outro tiroteio em uma escola em Uvalde, Texas. afp/ap