Wall Street fecha em alta após minutas do Fed

As ações em Wall Street tiveram um segundo dia consecutivo de alta nesta quarta-feira (23), após a divulgação das minutas do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que apontam para uma moderação de sua agressiva política contra a inflação.

Em um mercado pouco movimentado na véspera do Dia de Ação de Graças, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,28% a 34.194,06 pontos, enquanto o Nasdaq, predominantemente tecnológico, subiu 0,99% a 11.285,32 pontos. O S&P registrou alta de 0,59% a 4.027,26 pontos.

Em sua última reunião, no começo de novembro, a maioria dos membros do Fed se mostraram favoráveis a desacelerar o ritmo dos aumentos das taxas de juros, o que será "apropriado possivelmente em breve", segundo as minutas.

As minutas ajudaram as ações a se recuperarem de uma tímida meia sessão em um contexto de dados econômicos em sua maioria sólidos.

Os membros do comitê de política monetária, no entanto, "continuam antecipando que os aumentos dos juros vão continuar até alcançarem uma faixa suficientemente restritiva para controlar a inflação", segundo o relatório.

No começo de novembro, o Fed elevou as taxas básicas de juros pela quarta vez consecutiva em três quartos de ponto percentual (0,75%), estabelecendo-as entre 3,75% a 4%.

Os mercados estarão fechados na quinta-feira por causa do Dia de Ação de Graças e na sexta-feira terão uma sessão mais curta, fechando ao meio-dia.

