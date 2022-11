UE: Kosovo e Sérvia chegam a acordo para apaziguar tensões sobre placas veiculares

Kosovo e Sérvia acordaram nesta quarta-feira (23) medidas para apaziguar a longa disputa gerada pelas placas de veículos, disse o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.

"Muito satisfeito por anunciar que os líderes de Kosovo e Sérvia, sob assessoramento da União Europeia, acordaram medidas para evitar uma nova escalada", tuitou o espanhol.

Kosovo, que se declarou independente de Belgrado em 2008, e a Sérvia se concentrarão na proposta europeia para normalizar suas relações, acrescentou Borrell.

A última disputa emergiu depois que Kosovo advertiu os sérvios em seu território que seriam penalizados se não trocassem as placas de veículos sérvias por outras expedidas por Pristina.

A ordem alimentou protestos da população de etnia sérvia, mas o primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti, insistiu em seguir adiante com o plano até que na terça-feira, após pressão dos Estados Unidos, anunciou um prazo de dois dias para sua implementação.

Na segunda-feira, após organizar uma reunião tripartite em Bruxelas, Borrell disse que o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, tinha se mostrado disposto a aceitar o compromisso, mas Kurti não.

Em virtude do acordo desta quarta-feira, Borrell explicou que Belgrado deixará de expedir placas com o nome de cidades em Kosovo e que Pristina "paralisará mais ações relacionadas com o novo emplacamento de veículos".

"Vou convidar as partes nos próximos dias para discutir os próximos passos", acrescentou.

Belgrado não reconhece a independência de Kosovo, um fato que provoca a maior parte das disputas em territórios kosovares habitados por pessoas de etnia sérvia.

A crise das placas se agravou este mês, quando os sérvios renunciaram maciçamente em instituições públicas de Kosovo.

A divergência fez soar o alarme na União Europeia, que tem tentado mediar para normalizar os vínculos e quer que as duas partes evitem provocações.

