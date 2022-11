Turquia ataca forças curdas no acampamento sírio de Al-Hol, diz ONG

Ataques turcos foram lançados, nesta quarta-feira (23), contra as forças de segurança curdas que controlam o acampamento Al-Hol, no nordeste da Síria, onde estão abrigadas as famílias de membros do grupo Estado Islâmico (EI) - informaram um porta-voz curdo e o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

"A Força Aérea turca lançou cinco ataques contra as forças de segurança curdas (Assayech) dentro do acampamento", disse à AFP o porta-voz das Forças Democráticas da Síria, Farhad Chami, enquanto o OSDH afirmou que os ataques tinham como alvo posições das forças curdas fora do campo, "espalhando o caos" no local.

