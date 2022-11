Turquia afirma que atacou quase 500 alvos curdos no Iraque e Síria

O exército turco atingiu quase 500 alvos curdos no Iraque e na Síria desde o início da série de ataques aéreos no domingo, afirmou nesta quarta-feira o ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar.

"Um total de 471 objetivos foram atacados e 254 terroristas foram neutralizados na operação Garra-Espada", disse Akar, que foi citado pela agência oficial de notícias Anadolu.

Ancara iniciou no domingo a operação Garra-Espada, uma série de ataques aéreos seguidos de fogo de artilharia contra posições do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e das Unidades de Proteção do Povo (YPG).

A Turquia acusa os dois movimentos - que negam a acusação - de ordenar o atentado que matou seis pessoas e deixou 81 feridos em 13 de novembro em Istambul. O país ameaça iniciar uma operação terrestre no norte da Síria para proteger sua fronteira sul.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG independente com sede em Londres e uma ampla rede de fontes na Síria, afirmou que os ataques mataram quase 40 pessoas.

Na terça-feira à noite, os bombardeios turcos se concentraram na cidade emblemática de Kobane, segundo o OSDH.

Kobane, um reduto das YPG que foi ocupado pelos extremistas do Estado Islâmico (EI) em 2014, foi reconquistada pelas milícias curdas em 2015 com apoio das potências ocidentais.

