Três centrais nucleares ucranianas são desconectadas da rede após ataque russo

Três usinas nucleares na Ucrânia foram desconectadas da rede elétrica nesta quarta-feira (23), após bombardeios russos contra infraestruturas energéticas do país - informou a operadora nacional ucraniana, a Energoatom.

"Por causa da queda de frequência no sistema elétrico ucraniano, o sistema de proteção de emergência foi ativado nas usinas de Rivne, Pivdennoukrainsk e Khmelnitsky, o que levou ao desligamento automático de todas as unidades de produção", disse a empresa no Telegram.

