Talibãs instalam mais 400 alto-falantes em Cabul para estimular oração

Centenas de novos alto-falantes foram instalados na capital afegã, Cabul, para encorajar a oração - anunciaram os talibãs, nesta quarta-feira (23), responsáveis pela aplicação das leis referentes à religião.

O Ministério da Prevenção do Vício e da Promoção da Virtude informou ainda que centenas de lojas vazias e outros locais que não estavam sendo utilizados foram transformados, recentemente, em mesquitas.

"Sob o governo anterior, os alto-falantes foram removidos, e os moradores não podiam ouvir o Azan (chamado muçulmano à oração)", explicou o ministério no Twitter.

Desde que voltaram ao poder em agosto de 2021, os talibãs impõem uma interpretação ultraconservadora do Islã e vêm introduzindo, progressivamente, regras cada vez mais rígidas, com a restrição, em particular, aos direitos e liberdades das mulheres.

As escolas de Ensino Médio para meninas fecharam, as funcionárias públicas foram excluídas da maioria dos empregos públicos, ou recebem salários miseráveis, mas precisam ficar em casa.

As mulheres também não podem viajar sozinhas para fora da cidade em que moram e devem usar o véu completo.

Este mês, os talibãs também anunciaram que as mulheres não têm mais o direito de passear nos parques e jardins públicos de Cabul, nem de frequentar academias, ou banhos públicos.

No início deste mês, o chefe supremo dos talibãs, Hibatullah Akhundzada, ordenou que os juízes do país apliquem todos os aspectos da Sharia (a lei islâmica), incluindo execuções públicas, apedrejamento e amputações de ladrões.

Segundo a imprensa local, o ministério também ordenou o fechamento de lojas em alguns bairros da capital durante a oração de sexta-feira, a mais importante da semana para os muçulmanos.

A oração é um dos cinco pilares do Islã - juntamente com a profissão de fé, a esmola, o jejum e a peregrinação a Meca - e, embora os muçulmanos possam orar em casa, o culto coletivo é considerado digno de maior recompensa.

