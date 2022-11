Recifes brasileiros fazem parte de um único ecossistema marinho, aponta pesquisa

Uma pesquisa inédita comprova que os recifes brasileiros fazem parte de um único e extenso ecossistema marinho na costa da América do Sul, que vai da Guiana Francesa ao Sudeste do Brasil. O estudo contou com a participação de 23 pesquisadores de Brasil, Itália, Alemanha e Estados Unidos e foi publicado na revista Scientific Reports, um dos periódicos de Ciência mais importantes do mundo.

Duas descobertas importantes foram feitas com o estudo. A primeira é a existência de um coral extenso, que vai do Piauí ao Rio Grande do Norte, com cerca de mil quilômetros de extensão. O sistema recifal foi detectado por meio de coletas de dados, filmagens submarinas e informações científicas já publicadas sobre o tema. Mapeamentos, com imagens de satélites e mergulhos, também foram feitos para obter mais evidências.

Pedro Carneiro, participante da pesquisa e pesquisador da UFDPar, diz que, antes do estudo, o Nordeste era dado como "pobre" nesses ambientes. O estudo, no entanto, mostrou o contrário. O sistema recifal possui área potencial de 34 mil km²

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A segunda descoberta foi a comprovação de que os recifes da costa semiárida do Brasil (Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte) estão conectados com os outros dois existentes na América do Sul. Um deles é o da costa amazônica, que se estende da Guiana Francesa ao Maranhão.

O outro é o da costa leste brasileira, que vai do litoral do Rio Grande do Norte até a região Sudeste. A conexão acontece por meio das correntes marinhas, pela reprodução e pelo movimento dos animais.

Os ecossistemas se conectam por meio das correntes marinhas, pela reprodução e pelo movimento dos animais. (Foto: Scientific Reports / Reprodução)



“Estamos falando de um único e vasto sistema recifal com quase 4 mil km, com tamanho comparável ao da Grande Barreira de Corais da Austrália e da Barreira Mesoamericana no Mar do Caribe (América Central). A América do Sul não tem somente uma das maiores florestas tropicais (Amazônia) e planícies alagáveis (Pantanal) do mundo, mas também um dos maiores recifes tropicais”, explica Marcelo Soares, professor da UFC e um dos coordenadores da pesquisa.

A descoberta pode ajudar a elaborar de ações e políticas públicas para a conservação dos ecossistemas tropicais. Agora, os planejamentos de exploração de óleo e gás, pesca e poluição devem levar em conta os resultados do estudo.

O estudo foi liderado pelo Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), e pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar). Os pesquisadores do Labomar contaram com o apoio da Funcap, em especial no Programa Ecológico de Longa Duração (PELD) e no Programa Cientista Chefe.

Serviço

O artigo, chamado de “Interconnected marine habitats form a single continental-scale reef system in South America”, pode ser lida gratuitamente, mas só está disponível em inglês.