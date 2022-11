Protestos na maior fábrica de iPhone na China

Protestos em larga escala foram registrados na fábrica da Foxconn em Zhengzhou, no centro da China, a maior fábrica mundial de iPhone, de acordo com imagens que circularam no Weibo e no Twitter nesta quarta-feira (23).

Vídeos postados nessas plataformas mostraram trabalhadores marchando em uma rodovia em plena luz do dia, alguns confrontados por uma fila de pessoas em trajes de proteção e policiais antidistúrbios.

Em outra gravação ao vivo, dezenas de trabalhadores são vistos em confronto com policiais à noite, gritando: "Vamos defender nossos direitos, vamos defender nossos direitos!"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma foto tirada durante o dia mostra os restos carbonizados de uma porta, aparentemente queimada à noite.

A hashtag do Weibo "Distúrbios na Foxconn" parece ter sido censurada ao meio-dia desta quarta-feira, embora algumas postagens referentes a esses protestos tenham permanecido online.

A Foxconn é o maior empregador privado da China, com um milhão de pessoas trabalhando em 30 fábricas e institutos de pesquisa espalhados por todo o país.

A principal terceirizada da Apple registrou um aumento nos casos de covid-19 em sua fábrica de Zhengzhou nos últimos meses e decidiu fechar o vasto complexo industrial para conter o vírus.

A Foxconn confirmou nesta quarta-feira atos de "violência" em protestos em sua fábrica de Zhengzhou e prometeu "evitar incidentes semelhantes" no futuro.

Em nota, a empresa afirma que os trabalhadores reclamaram de salários e condições na fábrica, mas negou que tenha abrigado novas contratações junto a funcionários que testaram positivo para covid-19.

A fábrica, localizada em Zhengzhou, capital da província de Henan (centro), é um enorme parque industrial, apelidado de "a cidade do iPhone", que costuma empregar cerca de 200 mil pessoas, a maioria morando no local em dormitórios.

Trabalhadores assustados começaram a deixar o local em massa a pé, reclamando também das precárias condições da fábrica.

A fábrica de Zhengzhou é a joia da coroa da empresa taiwanesa, com uma produção de iPhones que não existe em nenhum outro lugar.

lxc/je/ser/dbh/aa

Tags