Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da Ucrânia em que se localizam e contabilizam as vítimas civis da guerra no país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro segundo dados da ONG Acled. (135 x 123 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 23 de novembro às 5h (Bras.). (135 x 159 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3/ Mapa da Ucrânia com localização dos combates que deixaram vítimas desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022. (135 x 122 mm) - Disponível

4/ Localização das centrais nucleares da Ucrânia, três das quais foram desconectadas da rede após os bombardeios russos de 23 de novembro. (135 x 123 mm) - Disponível

* EUA-tiroteio-Virgínia:

1/ Mapa localizando a cidade de Chesapeake, na Virgínia, onde ocorreu um tiroteio em um supermercado Walmart. (44 x 47 mm) - Disponível

2/ Evolução do número de ataques a tiros em massa (com pelo menos quatro vítimas) e do número de mortos e feridos entre 2014 e 2022, segundo dados da organização Gun Violence Archive. (135 x 69 mm) - Disponível

* Israel-palestinos-conflito-explosão: localização de Jerusalém, onde aconteceram dois ataques com bombas em pontos de ônibus. (45 x 69 mm) - Disponível

* UE-Irã-diplomacia-nuclear-sanção-OEIA:

1/ Localização aproximada das instalações nucleares, reatores e minas de urânio no Irã. (90 x 102 mm) - Disponível

2/ Detalhes sobre as reservas de urânio do Irã, segundo balanço da OIEA atualizado em 22 de outubro. (135 x 82 mm) - Disponível

* Turquia-terremoto: mapa da Turquia com localização do epicentro do terremoto de magnitude 6,1 que aconteceu nessa quarta-feira. (90 x 59 mm) - Disponível

* China-saúde-vírus-empresas- tecnologia-informática:

1/ Mapa localizando a fábrica Foxconn, onde a maioria dos celulares iPhones do mundo são montados, e onde eclodiram protestos funcionários na quarta-feira. (90 x 110 mm) - Disponível

2/ Localização de Zhengzhou, no centro da China, onde protestos violentos por melhores salários e condições de vida acontecem na maior fábrica de iPhones do mundo, de propriedade da taiwanesa Foxconn. (44 x 37 mm) - Disponível

* EUA-eleições-política:

1/ Cartograma da Câmara de Representantes eleita nas eleições de meio de mandato, resultados em 23 de novembro às 13h (Bras.). (135 x 97 mm) - Atualização disponível

2/ Composição da Câmara de Representantes dos Estados Unidos após as eleições de meio de mandato, resultados em 23 de novembro às 13h (Bras.). (45 x 75 mm) - Atualização disponível

* Rússia-Ucrânia-conflito-UE-sanções-petróleo-guerra: evolução das exportações de petróleo russo pelo mar, antes da entrada em vigor em 5 de dezembro do embargo da União Europeia. (135 x 97 mm) - Disponível

* Aeroespacial-ESA-tecnología: distribuição do orçamento da Agência Espacial Europeia para os próximos 3 anos, exceto o Centro Espacial da Guiana e as atividades obrigatórias, que têm financiamento de 5 anos. (80 x 57 mm) - Disponível

* Fbl-WC-2022-Catar:

1/ As equipes do grupo D, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo Catar-2022. (44 x 128 mm) - Atualização disponível

2/ Apresentação da seleção de futebol do Senegal para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

3/ Apresentação da seleção de futebol do Equador para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

4/ Apresentação da seleção de futebol do Catar que vai participar da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

5/ Apresentação da seleção da Holanda que participa da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

6/ Apresentação da seleção dos Estados Unidos que disputa a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Disponível

7/ Apresentação da seleção de futebol da Inglaterra para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

8/ Apresentação da seleção do Irã que participa da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

9/ Apresentação da seleção de futebol do País de Gales para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

10/ Apresentação da partida entre Inglaterra e Estados Unidos da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 no Catar. (135 x 146 mm) - Disponível

11/ Partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de futebol 2022 previstos para sexta-feira, dia 25 de novembro. (44 x 65 mm) - Disponível

12/ Recordes que Lionel Messi pode bater na Copa do Mundo 2022 e condicação para conseguir. (135 x 159 mm) - Disponível

13/ Seleções do grupo E, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. (44 x 128 mm) - Disponível

14/ Seleções do grupo F, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. (44 x 128 mm) - Disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags