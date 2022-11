PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

EUA MASSACRE: Seis mortos em tiroteio em supermercado

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Bombardeio russo contra maternidade no sul da Ucrânia mata recém-nascido

=== COPA CATAR ===

DOHA:

Acompanhamento das partidas Alemanha-Japão, Espanha-Costa Rica e Bélgica-Canadá, pelos Grupos E e F da Copa do Mundo

AL KHOR:

Marrocos e Croácia empatam em 0-0 pelo Grupo F da Copa do Mundo

A Croácia, atual vice-campeã mundial liderada por Luka Modric, estreou na Copa do Mundo do Catar-2022 com um decepcionante empate de 0-0 contra Marrocos, em uma partida disputada nesta quarta-feira (23) em Al Khor.

(Fbl WC Mundial 2022 Catar GrupoF MAR CRO, Prev, 410 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRÁFICO

DOHA:

Japão vence Alemanha de virada (2-1) em nova surpresa na primeira rodada da Copa

A Alemanha repetiu o roteiro da Argentina diante da Arábia Saudita e decepcionou ao perder de virada para o Japão pelo mesmo placar de 2 a 1 nesta quarta-feira, em sua estreia na Copa do Mundo do Catar no estádio Khalifa, em Doha, pelo Grupo E, que também conta com Espanha e Costa Rica.

(Japão Alemanha Fbl WC Mundial 2022 Catar GrupoF, Prev, 1.000 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRÁFICO

DOHA:

Seleção alemã cobre a boca na foto oficial antes da 1ª partida na Copa

Os jogadores alemães levaram as mãos à boca, simulando um gesto de censura, na foto oficial antes do início da partida contra o Japão, nesta quarta-feira (22), respondendo assim às ameaças de sanções por parte da Fifa, ao impedi-los de usar a braçadeira LGBTQIA+ durante o campeonato.

(Alemanha ftb Copa Catar LGBT sociedade direitos, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Seleção brasileira inicia contra a Sérvia a corrida rumo ao Hexa

Neymar precisa subir sete degraus para entrar no Olimpo onde o esperam Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e Ronaldinho. A sólida Sérvia, nesta quinta-feira, em Doha, é o primeiro degrau do camisa 10 e do Brasil rumo ao hexacampeonato mundial.

(BRA Fbl SRV Mundial 2022 Catar GrupoG WC, Apresentação, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRÁFICO

DOHA:

Chegou a hora de Vinícius Júnior na Seleção Brasileira?

Absoluto no time principal do Real Madrid, o atacante Vinícius Júnior será titular na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Sérvia. Seria a chance perfeita para se firmar no 11 inicial da Seleção Brasileira?

(BRA Fbl SRV Mundial 2022 Catar GrupoG WC, Ângulo, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

SÃO PAULO:

Careca lembra do amigo Maradona na 1ª Copa sem o craque argentino

O ex-atacante Careca, o "melhor" companheiro que Diego Armando Maradona teve dentro de campo, diz que o argentino "deixa saudades" e que faz falta na Copa do Mundo do Catar, a primeira desde sua morte, em novembro de 2020.

(BRA fbl Mundial ARG 2022 Catar WC, Entrevista, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== EUA MASSACRE ===

WASHINGTON:

Ao menos seis mortos em tiroteio em supermercado no leste dos EUA

Um atirador matou pelo menos seis pessoas na terça-feira (22) à noite em um supermercado Walmart nos Estados Unidos, às vésperas do Dia de Ação de Graças e poucos dias após um ataque contra uma boate LGBTQIA+ no Colorado que deixou cinco mortos e provocou grande comoção no país.

(EUA armas tiroteio violência investigação, Prev, 570 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

INFOGRÁFICO, VÍDEO

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Bombardeios russos deixam capital da Ucrânia sem água e eletricidade

Kiev, a capital ucraniana, ficou sem água e eletricidade nesta quarta-feira (23) após uma onda de bombardeios russos que atingiram também outras cidades do país, causando a morte de ao menos três pessoas.

(Ucrânia conflito Rússia hospitais infância, Prev, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

KIEV:

Bombardeio russo contra maternidade no sul da Ucrânia mata recém-nascido

Ao menos três civis, incluindo um recém-nascido, morreram em novos bombardeios russos na Ucrânia, o que levou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenski a acusar Moscou de provocar o "terror" em seu país.

(Ucrânia conflito Rússia hospitais infância, Prev, 520 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Brasil afasta tensão eleitoral com sonho do 'hexa' no Catar

A camisa do Brasil "não tem dono, é de todos", diz Eliézer Oliveira, morador da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde o entusiasmo pela Copa finalmente despertou após uma eleição em que a camisa verde-amarela foi assimilada pelo bolsonarismo.

(Brasil política copa Catar hexa sociedade futebol, Reportagem, 640 palavras, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Comunidade científica teme perder o Twitter

Há dias, médicos, virologistas, infectologistas e epidemiologistas multiplicam mensagens no Twitter, informando a seus assinantes como acompanhá-los em outras plataformas, caso a rede social comprada pelo bilionário Elon Musk entre em colapso.

(EUA empresas informática comunidade pesquisa sociedade, Ângulo, 640 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Justiça britânica rejeita projeto de independência da Escócia

A Escócia não pode convocar um novo referendo sobre sua independência do Reino Unido sem o acordo de Londres, decidiu um tribunal britânico nesta quarta-feira (23), complicando os planos da primeira-ministra nacionalista Nicola Sturgeon, que, no entanto, se recusa a desistir.

(Escócia política GB Brexit, Prev, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

ESTRASBURGO:

Parlamento Europeu declara Rússia país 'promotor do terrorismo'

O plenário do Parlamento Europeu aprovou, nesta quarta-feira (23), uma resolução que qualifica a Rússia como "país promotor do terrorismo" por sua guerra contra a Ucrânia e pediu aos 27 países do bloco que acompanhem este reconhecimento.

(UE parlamento política Rússia guerra Ucrânia, Prev, 600 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

PARIS:

Agência europeia aprova orçamento com +17% para se manter na corrida espacial

A Agência Espacial Europeia (ESA) aprovou nesta quarta-feira (23) um orçamento de 17 bilhões de euros (soma similar em dólares) para os próximos três anos - informou o ministro francês da Economia, Bruno Le Maire.

(ESA Europa espaço política economia astronomia tecnologia, Prev, 500 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

ISTAMBUL:

Turquia prossegue com ataques na Síria, 'determinada' a proteger sua fronteira

A Turquia continua atacando posições de combatentes curdos no norte da Síria e seu presidente, Recep Tayyip Erdogan, reiterou nesta quarta-feira (23) sua "determinação" de intervir para proteger sua fronteira sul.

(Turquia Iraque conflito Síria curdos EUA Rússia, Prev, 560 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

Ataques contra pontos de ônibus deixam um morto e 14 feridos em Jerusalém

Dois ataques com bombas em pontos de ônibus em Jerusalém deixaram pelo menos um morto e 14 feridos nesta quarta-feira, anunciaram as autoridades de Israel.

(Israel palestinos conflito violência, Prev, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS

TEERÃ:

Irã acusa Israel de matar coronel da Guarda Revolucionária

O Irã acusou nesta quarta-feira (23) Israel pela morte de um coronel da Guarda Revolucionária, força militar de elite do país, vítima de um ataque na segunda-feira (21) na Síria com uma bomba de fabricação caseira.

(Irã conflito atentado Síria Israel, Prev, 420 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

CIANJUR:

Chuva e tremores secundários prejudicam buscas por sobreviventes do terremoto na Indonésia

Desabrigados pelo terremoto que deixou ao menos 268 mortos na Indonésia solicitavam, nesta quarta-feira (23), todo tipo de ajuda aos serviços de emergência, que enfrentam dificuldades para encontrar sobreviventes devido a tremores secundários e fortes chuvas.

(Indonésia emergência terremoto meio ambiente sociedade, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

PEQUIM:

Moradores de Pequim estão cansados das restrições da política de 'covid zero'

Com escolas, restaurantes e estabelecimentos comerciais de novo fechados e com o medo de serem confinados a qualquer momento, a capital chinesa é um celeiro de temor e de exaustão ante o endurecimento das restrições anticovid, quase três anos depois do início da pandemia.

(China covid sociedade restrições, Reportagem, 620 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Trabalhadores protestam na maior fábrica de iPhones na China

Protestos violentos por melhores salários e condições de vida foram registrados na maior fábrica de iPhones do mundo, de propriedade da taiwanesa Foxconn no centro da China, com confrontos entre funcionários e agentes de seguranças.

(China tecnologia vírus economia manifestação, Prev, 590 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

NOVA YORK:

Inflação pesa no bolso na ceia de Ação de Graças nos EUA

Sandra White geralmente conta com um peru para a ceia de Ação de Graças, mas a inflação galopante a obriga desta vez a optar por frango frito para pôr a mesa nesta tradicional festa familiar dos Estados Unidos.

(EUA inflação economia sociedade, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Estado de Nova York proíbe 'mineração' de criptomoedas

O estado de Nova York proibiu por um período de dois anos parte das atividades de "mineração" de criptomoedas, a criação de moedas virtuais que exigem consumo excessivo de energia.

(EUA NY criptomoedas economia política, Prev, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

MADRI:

Madri se despede do cantor e compositor cubano Pablo Milanés

Uma multidão de artistas e outras pessoas que tiveram suas vidas marcadas pela música de Pablo Milanés deram seu último adeus ao cantor e compositor cubano, no velório realizado em Madri nesta quarta-feira (23).

(Espanha Cuba música morte arte sociedade, Prev, 470 palavras, já transmitida)

CIDADE DO PANAMÁ:

Cúpula de espécies ameaçadas debate medidas para salvar tartarugas e sapos transparentes

A cúpula no Panamá sobre comércio internacional de espécies ameaçadas abriu nesta segunda-feira (21) sua última semana de debates, na qual deve decidir se protege tartarugas de água doce e sapos transparentes.

(UE meio ambiente Panamá animais natureza oceano lazer CITES, Prev, 860 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Drag queens de Moscou desafiam legislação anti-LGBTQIA+

Nos bastidores de um bar em Moscou, entre paletas de maquiagem e figurinos brilhantes, um grupo de drag queens se prepara para subir ao palco naquele que pode ser um de seus últimos shows.

(Rússia LGBTQ política direitos sociedade, Ângulo, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

