Parlamento Europeu declara a Rússia um país 'promotor do terrorismo'

O plenário do Parlamento Europeu aprovou, nesta quarta-feira (23), uma resolução que qualifica a Rússia como "país promotor do terrorismo" por sua guerra contra a Ucrânia, e pediu aos 27 países do bloco que acompanhem este reconhecimento.

A resolução, aprovada por 494 votos a favor, 58 contra e 44 abstenções, também identifica a Rússia como "um Estado que usa meios terroristas".

ahg/mis/mr

