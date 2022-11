Japão vence Alemanha de virada (2-1) em nova surpresa na primeira rodada da Copa

A Alemanha repetiu o roteiro da Argentina diante da Arábia Saudita e perdeu de virada para o Japão por 2 a 1 nesta quarta-feira em sua estreia na Copa do Mundo do Catar, no estádio Khalifa, em Doha pelo Grupo E, que também conta com Espanha e Costa Rica.

O meia Ilkay Gündogan abriu o placar cobrando pênalti aos 33 minutos mas no segundo tempo Ritsu Doan empatou (75) e Takuma Asano virou na reta final (83).

Em mais um jogo marcado por mensagens políticas, os jogadores da seleção alemã cobriram ostensivamente a boca com as mãos ao tirar a foto do time antes da partida, um aparente protesto contra a ameaça de sanções por parte da Fifa para impedir que a braçadeira 'One Love' fosse usada no Catar.

