EUA prolonga isenção de tarifas para alguns produtos chineses

Os Estados Unidos prorrogaram por três meses a isenção de tarifas aduaneiras punitivas sobre uma série de produtos chineses considerados úteis no combate à pandemia de covid-19 - anunciou a assessoria do representante comercial (USTR, na sigla em inglês), nesta quarta-feira (23).

As isenções que expirariam em 30 de novembro serão estendidas até 28 de fevereiro.

De acordo com um comunicado, 81 produtos foram beneficiados por esta isenção desde o final de dezembro de 2020.

Esses produtos não devem ser afetados por restrições comerciais, nem por taxas alfandegárias impostas pelo governo dos Estados Unidos, em particular com relação à transferência de tecnologia, ou de propriedade intelectual, americanas.

"À luz dos contínuos esforços para combater a covid", decidiu-se prolongar estas isenções por três meses, justifica o comunicado.

Em 2018, o governo do ex-presidente republicano Donald Trump denunciou práticas comerciais "injustas" por parte de Pequim e impôs tarifas alfandegárias punitivas sobre produtos chineses equivalentes a US$ 350 bilhões em importações anuais dos EUA. Foram concedidas isenções que expiraram.

Há um ano, o governo do presidente Joe Biden lançou um procedimento de isenção "seletiva" para produtos chineses sujeitos a tarifas punitivas. Com isso, as isenções seriam analisadas "caso a caso" e concedidas não fosse possível substituir os produtos procedentes da China.

O objetivo é aliviar as pequenas e médias empresas americanas que não conseguem encontrar outras fontes de abastecimento.

Em março, o governo americano já havia tomado uma decisão parecida para outros 352 produtos, que estão isentos de tarifas alfandegárias adicionais até 31 de dezembro.

