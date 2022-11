EUA inclui mais funcionários iranianos à lista de sanções

Os Estados Unidos impuseram sanções a mais três autoridades iranianas, nesta quarta-feira (23), por seu papel na repressão dos protestos em regiões do país povoadas por curdos.

"Há informações de que o regime iraniano está atacando e atirando em seus próprios filhos, que saíram às ruas para exigir um futuro melhor", denunciou o subsecretário do Tesouro americano, Brian Nelson, em um comunicado.

"Os abusos que estão sendo cometidos no Irã contra os manifestantes, incluindo o mais recente, em Mahabad, devem parar", frisou Nelson.

As autoridades iranianas sob sanção ocupam cargos nas regiões curdas do Irã, de acordo com o Departamento do Tesouro.

"Desde que explodiram os protestos em todo país após o assassinato de Mahsa Amini, nas mãos da 'polícia da moralidade' do Irã, em setembro de 2022, as cidades curdas no noroeste do Irã, como Sanandaj e Mahabad, enfrentam uma resposta de segurança particularmente severa", disse o Tesouro.

"Nos últimos dias, dezenas de manifestantes foram assassinados apenas na região curda", acrescentou.

As sanções foram impostas ao governador de Sanandaj, Hassan Asgari; ao chefe da polícia de Sanandaj, Alireza Moradi; e a Mohammad Taghi Osanloo, comandante das forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica na província do Azerbaijão Ocidental do Irã, que inclui Mahabad.

Os protestos tomaram conta do Irã desde que Amini, uma jovem de 22 anos de origem curda, morreu em 16 de setembro, três dias após presa em Teerã pela polícia moral. Ela foi acusada de violar o código de vestimenta islâmico para mulheres.

As manifestações têm sido lideradas por mulheres jovens que queimam seus véus e enfrentam as forças de segurança na maior onda de protestos em anos no país.

Em outubro, os Estados Unidos colocaram mais de uma dúzia de autoridades iranianas em sua lista negativa de sanções por seu envolvimento na repressão aos protestos.

As sanções bloqueiam qualquer ativo que possam ter sob a jurisdição dos Estados Unidos e proíbem pessoas, ou entidades, americanas de fazerem negócios com eles.

