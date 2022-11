Espanha atropela Costa Rica (7-0) em sua estreia na Copa do Mundo

A Espanha atropelou a Costa Rica com uma goleada por 7 a 0 nesta quarta-feira, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo do Catar, em jogo válido pelo Grupo E, no estádio Al-Thumama, em Doha.

Os gols espanhóis foram marcados por Dani Olmo (11), Marco Asensio (21), Ferran Torres (31 e 53), Gavi (73), Carlos Soler (89) e Álvaro Morata (90+1).

gr/psr

