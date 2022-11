Escócia não pode convocar referendo de independência sem aprovação de Londres

O Parlamento autônomo da Escócia não tem competência constitucional para aprovar uma base legal que permita convocar um novo referendo de independência sem a anuência de Londres, afirma uma sentença divulgada nesta quarta-feira pela Suprema Corte do Reino Unido.

O poder de convocar um referendo está "reservado" ao Parlamento do Reino Unido e, portanto, "o Parlamento escocês não tem a capacidade para legislar sobre um referendo de independência", afirmou o presidente do principal tribunal do país, Robert Reed, ao ler uma sentença definida por unanimidade.

