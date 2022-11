Duas irmãs são detidas por roubar joias de brasileira durante Fashion Week de Paris

Duas irmãs foram detidas na segunda-feira em Saint-Denis, na região parisiense, pelo roubo de joias de uma brasileira que assistiu à Fashion Week de Paris, em setembro passado, informou à AFP nesta quarta-feira (23) uma fonte próxima da investigação e do Ministério Público (MP).

A Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB), encarregada do inquérito aberto no fim de setembro, deteve na segunda-feira, em Saint-Denis, as duas irmãs, informou à AFP uma fonte próxima da investigação.

Elas foram postas sob custódia por "roubos com agravante", informou o Ministério Público de Bobigny, destacando que as irmãs poderão ser levadas ao tribunal nesta quinta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 27 de setembro, a executiva brasileira desembarcou no aeroporto Roissy-Charles de Gaulle e pegou um veículo para turistas para assistir à Fashion Week parisiense, que tinha começado na véspera.

Na altura de uma interseção na comuna de Saint-Denis, ao norte de Paris, o veículo ficou preso em um engarrafamento, relatou à AFP uma fonte próxima do inquérito no momento dos fatos.

Dois homens se aproximaram em uma moto, quebraram o vidro traseiro do veículo e roubaram uma bagagem de mão e uma maleta Louis Vuitton, sem deixar feridos, segundo uma fonte policial.

Na apresentação da queixa na delegacia do 16º distrito de Paris, a executiva avaliou os bens roubados em 3 milhões de euros, um montante que não foi confirmado pelo MP.

tll-meh/sc/swi/ial/mvv

Tags