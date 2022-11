Dinamarquês Thomas Delaney está fora da Copa por lesão

O meia Thomas Delaney está fora do que resta da Copa do Mundo devido a uma lesão no joelho, informou nesta quarta-feira a Associação Dinamarquesa de Futebol (DBU).

O jogador do Sevilla se machucou na terça-feira no primeiro jogo da Dinamarca no Mundial do Catar, no empate em 0 a 0 com a Tunísia pelo Grupo D, onde também estão França e Austrália.

"Vamos sentir sua falta, tanto dentro de campo como fora dele", comentou o técnico dinamarquês, Kasper Hjulmand, citado no comunicado da DBU.

"Os outros jogadores estão prontos e temos um grupo sólido para os próximos jogos", acrescentou Hjulmand.

A Dinamarca enfrenta a França no próximo sábado, no estádio 974, pela segunda rodada da fase de grupos.

