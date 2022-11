Daniel Ricciardo será o terceiro piloto da Red Bull em 2023

O australiano Daniel Ricciardo, sem assento na Fórmula 1 para a próxima temporada, será o terceiro piloto da Red Bull em 2023, anunciou nesta quarta-feira a equipe austríaca.

Ex-piloto titular da Red Bull (2014-2018), com quem venceu sete Grandes Prêmios, Ricciardo "ajudará a equipe nos testes e no trabalho de simulação, além da atividade comercial", informou a escuderia do bicampeão mundial Max Verstappen, em um comunicado.

"Meu sorriso diz tudo, estou verdadeiramente muito feliz de voltar à Oracle Red Bull Racing como terceiro piloto em 2023, tenho muitas boas lembranças da minha passagem por aqui", declarou na nota o australiano de 33 anos.

Além da Red Bull, Ricciardo, que estreou na F1 em 2011, também correu por Toro Rosso (atual AlphaTauri), HRT e Renault.

Na McLaren, onde chegou no ano passado e terminou a temporada 2022 com uma discreta 11ª posição no campeonato de pilotos, ele será substituído por seu compatriota Oscar Piastri, campeão da Fórmula 2 em 2021.

