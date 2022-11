Comunicado do Business Wire :Zayed Sustainability Prize

A Beyond2020, a iniciativa humanitária impulsionada pelos Emirados Árabes Unidos, expandiu seu alcance global com sua primeira implantação na América Latina. Estima-se que 2.000 pessoas no distrito de Yarinacocha, em Ucayali, no Peru, estão sendo treinadas para operar um sistema inovador de aquaponia implantado recentemente no local, que melhorará significativamente a segurança alimentar de mais de 5.000 indígenas, além de preservar a rica biodiversidade da região.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221123005241/pt/

Beneficiaries of the Beyond2020 deployment in the Yarinacocha district of Ucayali, Peru, enjoy a meal together (Photo: AETOSWire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Beyond2020 nomeou a INMED Partnerships for Children, uma organização internacional de desenvolvimento humanitário sem fins lucrativos e finalista do Prêmio Zayed de Sustentabilidade 2020 na categoria Alimentos, para implantar seu sistema aquapônico em escala comercial (Aquaponics® Social Enterprise Model) no campus do maior instituto indígena de formação de professores do Peru, o Centro de Excelência do Instituto Superior Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha.

ELE. Mohamed Abdulla Ali Khater Alshamsi, Embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Peru, disse: "O projeto Beyond2020 no Peru oferece ao povo indígena de Ucayali uma solução sustentável e completa que abrange energia limpa, produção de alimentos e água. Ele traz benefícios sociais e econômicos de longo prazo por meio do foco na promoção do intercâmbio de conhecimento e treinamento que visa equipar a comunidade local com as habilidades e know-how necessários para promover seu desenvolvimento econômico. A implantação também aborda notavelmente as mudanças climáticas, não apenas em termos da solução em si, mas também ao conscientizar a comunidade sobre o poder da aquaponia para mitigar seus piores efeitos sobre os povos indígenas e além".

O Centro Aquaponics® da INMED combina a piscicultura (aquicultura) com a produção de hortaliças (hidroponia) em um sistema de circulação fechada que cultiva hortaliças orgânicas a uma taxa de produção 10 vezes maior que a produção agrícola tradicional, usando 90% menos água e 75% menos energia do que agricultura mecanizada convencional. O Centro produz alimentos o ano todo; é resiliente ao clima e adaptável a quaisquer restrições de espaço. As colheitas fornecerão alimentos para a escola primária local e a comunidade circundante, aumentando o valor nutricional das refeições escolares e a diversidade alimentar dos alunos. É o primeiro centro de aquaponia na Amazônia peruana e a primeira instalação totalmente movida a energia solar na região.

O Centro também oferece oficinas técnicas e treinamento para promover o desenvolvimento de habilidades técnicas em estudantes locais, professores em formação, educadores, pesquisadores e membros da comunidade.

A solução vem como parte de um esforço mais amplo para apoiar a população indígena local em partes remotas de Ucayali que sofrem com altas taxas de insegurança alimentar causadas pela erosão do solo e desmatamento induzidos pelo homem.

A pandemia de Covid-19 agravou ainda mais essas questões. O fechamento contínuo de escolas afetou os programas de alimentação escolar e aumentou a fome de alguns. Como em outras partes do mundo, a pandemia ampliou ainda mais a necessidade de sistemas adaptativos de produção de alimentos que possam ser efetivamente otimizados para condições em modificação.

S.E. Mohamed Saif Al Suwaidi, Diretor Geral do ADFD, disse: "O ADFD é um parceiro orgulhoso da iniciativa Beyond2020, que apoia os países em desenvolvimento na obtenção de crescimento econômico sustentável. Por meio dessa implantação, fornecemos uma solução e uma ferramenta sustentável e moderna para comunidades indígenas no Peru combaterem a insegurança alimentar. Embora o Peru tenha feito grandes progressos nos últimos anos para melhorar a segurança alimentar em todo o país, essas comunidades em áreas remotas são as que correm maior risco de problemas de segurança alimentar e nutrição. A instalação do sistema de aquaponia em Ucayali foi inestimável para apoiar os objetivos de desenvolvimento sustentável inclusivo do país, e esperamos ver o impacto do Centro na comunidade se expandir ainda mais nos próximos anos."

A região amazônica do Peru tornou-se rapidamente desmatada devido às mudanças climáticas, extração industrial de madeira, desenvolvimento de petróleo e pecuária. Grande parte da terra foi convertida de floresta tropical em pastagens, e a pesca do rio Ucayali se esgotou, enquanto o número de árvores frutíferas viáveis também diminui. Os jovens da região agora se instalam frequentemente nos centros urbanos em busca de melhores oportunidades de educação e emprego.

A iniciativa Beyond2020 beneficia atualmente 2.000 professores, alunos, crianças e famílias nas proximidades do sistema aquapônico que recebem educação e treinamento e participam da cadeia de valor da produção e consumo de alimentos aquapônicos. O impacto da iniciativa será estendido para impactar indiretamente mais 3.000 beneficiários. O Beyond2020 reúne vários parceiros importantes, incluindo Abu Dhabi Fund for Development, Mubadala Energy e Masdar.

Como parte do impacto da Beyond2020 até o momento, um total de 12 implantações foram lançadas, incluindo soluções relacionadas a energia, saúde, água e alimentos no Nepal, Tanzânia, Uganda, Jordânia, Egito, Camboja, Madagascar, Indonésia, Bangladesh, Filipinas e Ruanda. Além do Peru, outros 9 países foram identificados como campos de implantação daqui para frente.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221123005241/pt/

Contato

Reem Diab Reem.Diab@bcw-global.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags