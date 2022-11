Comunicado do Business Wire :Khalifa Award for Education

Os membros do Comitê de Premiação do Prêmio Internacional Khalifa de Aprendizagem Infantil (KIAEL) enalteceu esta semana o apelo da Declaração de Tashkent para a Educação na Primeira Infância da UNESCO ao destacar os temas de sustentabilidade e mudança climática entre os princípios centrais de orientação como impulsionadores do conhecimento para a transformação dos sistemas de Cuidados e Educação na Primeira Infância (ECCE) a nível mundial.

"Estamos muito satisfeitos que os representantes de 150 países participantes da recente Conferência Mundial sobre Cuidados e Educação na Primeira Infância no Uzbequistão endossaram os princípios de orientação da Declaração de Tashkent. Eles colocaram grande ênfase no direito de todas as crianças de acessar serviços de ECCE de qualidade; no desenvolvimento da força de trabalho da ECCE; na inovação para transformar a ECCE; e em uma abordagem de todo o governo, multissetorial e integrada à ECCE", disse a participante da conferência, Dra. Nirmala Rao, professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de Hong Kong e Serena HC Yang, professora de Desenvolvimento e Educação na Primeira Infância.

A Dra. Rao é uma das cinco membros do Comitê de Premiação da KIAEL.

A KIAEL tem duas categorias; Melhor Pesquisa e Estudos e Melhores Programas e Práticas de Ensino.O prazo de candidatura é 28 de fevereiro de 2023. As candidaturas devem ser submetidas por meio do sistema de candidatura online em https://el.khaward.ae/ antes do prazo final.

"Nossa missão é identificar e recompensar pesquisas sobre educação e cuidados na primeira infância que respaldem aprimoramentos na prática e programas exemplares ou práticas de ensino demonstradas para melhorar a qualidade e/ou a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças atendidas", disse o Dr. Barnett,co-diretor fundador do Instituto Nacional para Educação na Primeira Infância e professor de educação do Conselho de Governadores da Rutgers University.

"Todos os programas submetidos à consideração pelo Comitê de Premiação da KIAEL teriam sido sujeitos a uma avaliação de implementação ou resultados que fornecem evidências de implementação e impactos potenciais ou documentados na prática e nos resultados da aprendizagem na primeira infância", disse o Prof. Iram Siraj, professor de Desenvolvimento e Educação Infantil na University of Oxford.

O Comitê de Premiação da KIAEL irá selecionar dois ganhadores para cada prêmio, com um prêmio em dinheiro de US$ 50.000 para cada ganhador.

* Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005625/pt/

