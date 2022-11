Comunicado do Business Wire :Cirium

A Cirium revelou hoje o primeiro recurso de rastreamento de manutenção de aeronaves baseado em satélite da indústria de aviação em seu módulo Ascend Profiles.

Cirium's new Ground Events feature shows how Air France redesigned the cabins of all 15 of its Airbus A330 fleet. (Photo: Business Wire)

Seu novo recurso de Eventos em Solo permite que fabricantes de aeronaves e motores, prestadores de serviços de manutenção, reparo e revisão, fornecedores de peças, locadores e seguradoras monitorem e prevejam futuros eventos de manutenção de aeronaves.

Isso significa que as empresas podem entender melhor quando e onde uma aeronave recebeu manutenção pela última vez e prever sua próxima visita.

Também ajuda a identificar transições de aeronaves e definir estratégias sobre como e onde os orçamentos de manutenção e pós-venda estão sendo alocados por operadores ou proprietários.

Jeremy Bowen, CEO da Cirum, disse: "Somos inovadores e estamos constantemente procurando trazer à tona novas ideias para fortalecer a indústria de aviação.

"Ao rastrear cada evento em solo da aeronave de uma companhia aérea, podemos identificar se foi por conta de um redesenho de cabines, nova marca de aeronave, um evento de manutenção ou para seu retorno ao serviço."

A primeira fase do novo recurso Eventos em Solo captura todos os casos em que o avião passa mais de sete dias no solo e identifica seu registro de aeronave, aeroporto, data e hora de chegada e partida, duração do evento em solo (em dias) e a idade da aeronave. Para companhias aéreas específicas, o recurso mostra os tipos de atividade de manutenção e o provedor.

O novo recurso demonstra o poder de combinar as frotas incomparáveis da Cirium e dados avançados de rastreamento de voo baseados em satélite com os locais de MRO e os dados de relacionamentos de MRO.

Em um exemplo, mostra que a Air France está redesenhando os interiores das cabines de todos os 15 Airbus A330 de sua frota que corresponderão aos interiores de suas aeronaves A350.

Isso reflete o foco da companhia aérea em melhorar a experiência do passageiro e beneficiou a companhia aérea quando as viagens aéreas começaram a retornar após os lockdowns de COVID-19. Todos os 15 A330 estavam prontos para retornar ao serviço com interiores novos instalados em julho de 2020.

Enquanto isso, o recurso mostra como a Lufthansa devolveu cinco de seus Airbus A340 aposentados ao serviço, já que a pandemia afetou as entregas de novas aeronaves.

Além disso, registra como a companhia aérea fez uma parceria com a IAC em Dublin para repintar os A340 com a nova pintura da Lufthansa e verificações regulares de manutenção foram conduzidas pela Lufthansa Technik Malta, Lufthansa Technik Philippines e Joramco.

Dado o aumento da demanda durante a pandemia para o envio de EPIs e o aumento do comércio eletrônico, os dados do Eventos em Solo da Cirium mostram como a Federal Express (FedEx) conseguiu maximizar sua frota e alavancar fortes relacionamentos com seu fornecedor de manutenção. A FedEx aumentou seus voos de carga, utilizando aeronaves jovens - com cerca de um a oito anos de idade - e manteve um ciclo de manutenção consistente de dois anos.

O recurso Eventos em Solo faz parte da interface do usuário (UI) Ascend Profiles que visualiza a inteligência de aeronave dos perfis de companhias aéreas e locadoras e fornece informações rápidas sobre tipos de aeronaves, locais de aeroportos, OEMs, MROs e mais. O recurso está disponível como um aplicativo e funciona em desktop, celular e tablet. Saiba mais.

Sobre a Cirium

A Cirium reúne dados e análises poderosos para manter o mundo em movimento. Fornecendo insights, construídos a partir de décadas de experiência no setor, permitindo que empresas de viagens, fabricantes de aeronaves, aeroportos, companhias aéreas e instituições financeiras, entre outros, tomem decisões lógicas e informadas que moldam o futuro das viagens, aumentando receitas e aprimorando a experiência do cliente. A Cirium faz parte da RELX, uma fornecedora global de ferramentas de análise e decisão baseadas em dados para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdam e Nova York usando os seguintes símbolos de ticker: Londres: REL; Amsterdam: REN; Nova York: RELX.

Para mais informações, siga as atualizações da Cirium no LinkedIn ou Twitter ou visite www.cirium.com.

Contato

Para consultas de mídia: Cirium PR: media@cirium.com PC Agency (Reino Unido e Europa): cirium@pc.agency Juliett Alpha Relações com a Mídia (Américas): cirium@juliettalpha.com TrainTracks (Japão): cirium@traintracks.com

