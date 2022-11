Comunicado do Business Wire :ASM Global

A ASM Global, a mais importante empresa mundial de gestão de espaços para eventos e produtora de experiências ao vivo, entrou para a história com a espetacular cerimônia de inauguração repleta de fogos de artifício da do Exhibition World Bahrain, com 950.000 metros quadrados, o maior centro de exposições do Oriente Médio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005885/pt/

Image courtesy of ASM Global

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Exhibition World do Reino é um dos locais mais contemporâneos do mundo. Seu lançamento é um marco no desenvolvimento econômico do Reino e prevê-se que desempenhe um papel importante no avanço da competitividade econômica e no posicionamento do Bahrain como um importante destino mundial para as convenções regionais e internacionais.

O local junta-se ao portfólio da ASM Global de mais de 350 locais ao redor do mundo e dá início à iniciativa de crescimento de convenções pós-pandemia da empresa.

O presidente e diretor executivo da ASM Global, Ron Bension, disse: "Este momento é o auge do nosso plano desenvolvido durante a pandemia, alavancando nossa crença de que esta parte do mundo seria a mais rápida não apenas para voltar ao normal, mas para aumentar drasticamente sua participação no mercado de convenções e exposições.

"Também estamos ansiosos para aproveitar a mais ampla rede do mundo dentro da indústria MICE para criar experiências únicas elaboradas com base em anos de experiência".

A cerimônia de abertura foi realizada em nome de Sua Majestade o Rei Hamad bin Isa Al Khalifa, por Sua Alteza Real o Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, o Príncipe Herdeiro e Primeiro Ministro do Bahrain.

Sua Alteza Real o príncipe Salman bin Hamad destacou a importância da competitividade como elemento fundamental da economia do reino, o que impulsionou os investimentos, promoveu o progresso econômico e criou oportunidades de qualidade para os cidadãos. Ele também observou que o turismo continua a ser um setor econômico líder, acrescentando que o crescimento do setor tem sido um dos principais motores do desenvolvimento integral do reino, liderado por Sua Majestade o Rei.

Durante a cerimônia, o Ministro do Turismo do Bahrain, Sua Excelência Fatima Al Sairafi destacou a longa história do reino como um destino que une o leste e o oeste para o comércio, o que tem contribuído sua posição como um destino turístico global. Ela acrescentou que a inauguração do local reflete o compromisso do reino em expandir o desenvolvimento intersetorial em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável do Bahrain.

O Exhibition World Bahrain é único por seu design adaptável e flexível, apresentando 10 pavilhões com um total combinado de 95.000 m2. O espetacular Grand Hall tem uma capacidade de 4.000 convidados sentados e é respaldado por 94 salas de reunião, bem como 25 locais de alimentos e bebidas e pontos de venda em todo o recinto de exposições. O design espaçoso do centro permite que o mesmo realize uma série de eventos simultaneamente, que o torna um local atraente para exposições, convenções, galas, casamentos, concertos, esportes e eventos de entretenimento ao vivo locais, regionais e internacionais.

O Exhibition World Bahrain é propriedade da Bahrain Tourism and Exhibitions Authority (BTEA) (Autoridade de Turismo e Exposições do Bahrain), que planeja utilizar a rede mais ampla da ASM Global dentro da indústria MICE para criar experiências únicas elaboradas com base em anos de experiência.

O presidente e chefe executivo da ASM Global APAC e região do Golfo, Harvey Lister AM, felicitou a BTEA pela inauguração do Exhibition World Bahrain, um dos maiores centros de exposições e convenções do Oriente Médio.

"A ASM Global se orgulha de trabalhar em parceria com a BTEA, para ajudar a garantir que o Bahrain estará na dianteira para atrair investimentos turísticos, convenções e exposições internacionais e eventos ao vivo de classe mundial para a região do Golfo", disse Lister. "Este icônico local histórico posicionará ainda mais o Bahrain como um destino internacional, ajudando a impulsionar a diversificação do crescimento, beneficiando a economia local e reforçando ainda mais a posição global do reino".

A diretora geral da Exhibition World Bahrain, Dra. Debbie Kristiansen, disse estar extremamente orgulhosa de sua dedicada e comprometida equipe e de sua paixão e determinação em "retribuir" ao belo país do Bahrain, ajudando a criar legados de longo prazo para o futuro. A Dra. Kristiansen destacou a importância de orientar e construir o talento e o conjunto de habilidades dos jovens do Barhain, descrevendo-o como um "privilégio".

Após a grande abertura, a Exhibition World Bahrain abriu imediatamente ao público com três eventos simultâneos que deverão receber mais de 100.000 visitantes ao longo de cinco dias: Jewellery Arabia, a principal feira de jóias e relógios que comemora sua 30a edição; a primeira exposição da Scent Arabia; e Cityscape, a maior cúpula e exposição imobiliária da região.

A rede da ASM Global sedia 20.000 eventos e recebe 165 milhões de convidados todos os anos. Outros principais centros de exposições e convenções em seu portfólio incluem McCormick Place em Chicago; Moscone Center em São Francisco; ICC Sydney; Shenzhen World na China; e P&J Live em Aberdeen, Reino Unido.

Sobre a ASM Global

A ASM Global é a produtora líder mundial de experiências de entretenimento. A empresa é a líder global em estratégia e gestão de espaços e eventos, oferecendo soluções personalizadas localmente e tecnologias de ponta para que proprietários de espaços alcancem os resultados máximos. A rede de espaços de alto padrão da empresa abrange cinco continentes, com um portfólio de mais de 350 locais, entre arenas, estádios, centros de convenções e de exposições de maior prestígio do mundo, além de instalações de artes cênicas. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. asmglobal.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005885/pt/

Contato

Contato de Imprensa: Jim Yeager jim@breakwhitelight.com (para a ASM Global) Celular: 818-264-6812

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags