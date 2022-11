Bombardeio turco contra base russa no nordeste da Síria deixa um morto

Um combatente curdo morreu e três ficaram feridos nesta quarta-feira (23) em um bombardeio turco, realizado com um drone, contra uma base russa no nordeste da Síria, disse à AFP uma autoridade das forças curdas.

A Turquia realiza desde domingo uma série de incursões aéreas na Síria e no Iraque contra combatentes curdos pertencentes ao que Ancara denomina grupos "terroristas".

As vítimas eram membros das Forças Democráticas Sírias (FDS, uma coalizão dominada pelos curdos) na base russa, localizada na província de Hassaka, disse o chefe das FDS, Farhad Chami.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede no Reino Unido que conta com uma ampla rede de fontes de informação na Síria, um soldado russo também ficou ferido.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou na segunda-feira lançar uma ofensiva terrestre no norte da Síria que preocupa os países que mobilizaram forças na região.

