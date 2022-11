Bélgica vence Canadá por 1 a 0 e é líder do Grupo F da Copa do Mundo

A Bélgica, terceira colocada na Copa de 2018, sofreu mais do que o esperado para vencer o Canadá por 1 a 0 nesta quarta-feira, em sua estreia no Mundial do Catar, num jogo em que o goleiro Thibaut Courtois defendeu um pênalti.

Michy Batshuayi, que substitui no ataque o lesionado Romelu Lukaku, marcou aos 44 minutos do primeiro tempo o único gol da partida no estádio Ahmad Bin Ali. Com esta vitória, os 'Diabos Vermelhos' lideram o Grupo F, após o empate sem gols entre Marrocos e Croácia.

dr/psr

