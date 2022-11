Wall Street fecha no azul a 2 dias do feriado de Ação de Graças

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (22), graças aos resultados positivos das empresas, em um mercado quase deserto a dois dias do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,18% a 34.098,10 pontos, enquanto o Nasdaq, de forte composição tecnológica, subiu 1,36%, alcançando 11.174,41 unidades, e o S&P 500 obteve o mesmo percentual, atingindo 4.003,58 pontos pela primeira vez desde setembro.

"É a combinação de um baixo volume de transações, uma volatilidade crescente e uma semana curta", resumiu Art Hogan, da empresa B. Riley Wealth Management.

O analista destacou a conjunção de "queda das taxas dos bônus, preços do petróleo racionalizados com relação à forte volatilidade do dia anterior e resultados de empresas muito melhores do que o previsto".

"Tudo isso ao ritmo de transações muito estreitas" levou a uma alta consolidada, acrescentou Hogan.

Os mercados não vão operar na quinta-feira por ocasião do dia de Ação de Graças, o feriado mais popular nos Estados Unidos e, além disso, terão uma sessão mais curta na sexta.

Todos os setores do S&P fecharam em alta, ajudados pela energia (+3,18%), os materiais (+2,23%), mas também pelas tecnologias de informação (+1,93%), o que sustentou o Nasdaq.

Os rendimentos sobre os bônus do Tesouro com vencimento em dez anos caíram para 3,75%, contra 3,82% de segunda.

