Terremoto mata ao menos 162 na Indonésia

Sismo de magnitude 5,6 atinge a ilha de Java, a principal da Indonésia. Mais de 300 ficaram feridos, e número de vítimas ainda pode aumentar.Um terremoto de magnitude 5,6 matou ao menos 162 pessoas e deixou mais de 300 de feridos na ilha de Java, na Indonésia, nesta segunda-feira (21/11), afirmam autoridades. Além de danificar construções, o sismo provou deslizamentos de terra. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do terremoto foi a região de Cianjur, na província de Java Ocidental, e foi sentido até a capital Jacarta, onde moradores em pânico correram para as ruas. "Como ainda há muitas pessoas presas no local, presumimos que o número de feridos e mortos aumentarão com o tempo", disse o governador de Java Ocidental, Ridwan Kamil, em uma coletiva de imprensa transmitida pela Kompas TV. Herman Suherman, chefe da administração local de Cianjur, afirmou que a maioria dos mortos foi vítima de construções que desabaram. O hospital local ficou sem energia, impossibilitando que médicos operassem vítimas, disse. Milhares de casas podem ter sido danificadas pelo terremoto, afirmou um porta-voz da administração local à agência de notícias AFP. Emissoras do país mostraram várias construções de Cianjur com os telhados destruídos e escombros pelas ruas. Suherman afirmou que moradores de vilarejos da região podem ainda estar presos sob escombros. "As ambulâncias não param de chegar dos vilarejos ao hospital", afirmou. Não foram registradas mortes em Jacarta. A agência meteorológica da Indonésia alertou moradores de áreas próximas ao epicentro para mais tremores. "Pedimos que as pessoas fiquem fora das casas por ora, pois pode haver réplicas", disse o chefe da agência meteorológica da Indonésia, Dwikorita Karnawati. A Indonésia registra com frequência terremotos por estar localizada na região conhecida como "círculo de fogo" do Pacífico. Em 2018, mais de 550 pessoas morreram em um terremoto que afetou as ilhas de Lombok e Sumbawa. No mesmo ano, um tremor de 7,5 graus provocou um tsunami que atingiu Palu, na ilha de Sulawesi, e deixou 4.300 mortos o desaparecidos. Em 2006, a ilha de Java sofreu um terremoto de 6,3 graus, registrando 6.000 mortes e dezenas de milhares de feridos. O país ainda foi palco do terremoto de 26 de dezembro de 2004, de 9,1 gaus de magnitude, na costa de Sumatra. O terremoto desencadeou um tsunami devastador que matou 220.000 pessoas na região, incluindo 170.000 na Indonésia. lf (AFP, AP)