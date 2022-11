Rússia inaugura quebra-gelo de propulsão nuclear para exportar hidrocarbonetos

A Rússia inaugurou, nesta terça-feira (22), um quebra-gelo movido a propulsão nuclear para facilitar suas exportações de hidrocarbonetos para a Ásia através do Ártico, em meio às medidas de Moscou para reorientar sua estratégia energética, devido às sanções ocidentais pela ofensiva na Ucrânia.

"O desenvolvimento (das vias marítimas do Norte) permitirá à Rússia aproveitar, plenamente, seu potencial de exportação e estabelecer uma rota logística eficiente, inclusive para o Sudeste Asiático", declarou o presidente russo, Vladimir Putin, em um discurso transmitido por videoconferência durante a cerimônia de inauguração, em São Petersburgo.

Este novo navio movido a propulsão nuclear, com mais de 170 metros de comprimento, pode quebrar gelo até três metros de profundidade. Esta é a terceira embarcação desse tipo lançada pelo gigante de energia atômica Rosatom.

Batizado de "Ural", em homenagem à região russa, o novo quebra-gelo pode transportar até 54 tripulantes, segundo a Rosatom.

Sua inauguração deve permitir garantir a supremacia russa no Ártico, uma estratégia defendida por Putin ante as ambições de outras potências da região.

Segundo o presidente russo, o quebra-gelo "Ural" estará operacional "a partir de dezembro" na região do Ártico, onde a Rússia produz gás natural liquefeito.

Com o derretimento do gelo causado pelo aquecimento global, agora é mais fácil navegar na "Rota marítima do Norte". Com isso, Moscou espera aumentar o transporte de hidrocarbonetos para o Sudeste Asiático, unindo os oceanos Atlântico, Pacífico e Ártico.

