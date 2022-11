Reino Unido, França e Alemanha condenam ampliação do programa nuclear do Irã

Reino Unido, França e Alemanha afirmaram nesta terça-feira (22) que a decisão iraniana de produzir urânio altamente enriquecido não tem "nenhuma justificativa civil" e "desafia o sistema de não proliferação" nuclear.

Em uma declaração conjunta, os três países "condenam as últimas medidas do Irã, confirmadas pela AIEA, que indicam uma nova expansão de seu programa nuclear".

O Irã anunciou que começou a produzir urânio enriquecido a 60% em uma usina em Fordo e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou a informação.

Para Reino Unido, França e Alemanha, trata-se de "novos passos significativos no esvaziamento" do acordo internacional de 2015 sobre o programa nuclear da República Islâmica.

Os Estados Unidos também manifestaram sua "profunda preocupação" com o avanço do programa nuclear do Irã.

Essas quatro potências ocidentais assinaram em 2015, junto com a China e a Rússia, um acordo que previa um levantamento das sanções internacionais imposta ao Irã em troca de garantias de que o país não desenvolveria armas atômicas.

