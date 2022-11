Rei saudita decreta feriado nacional após vitória da seleção sobre a Argentina

O rei Salman da Arábia Saudita anunciou que quarta-feira será feriado no país, depois da vitória da seleção sobre a Argentina na estreia na Copa do Mundo do Catar, segundo a imprensa estatal saudita.

O monarca, de 86 anos, "ordena que amanhã, quarta-feira, seja feriado para todos os trabalhadores do setor público e privado, assim como para estudantes e homens e mulheres de todos os níveis de escolaridade", informou o canal Al-Ekhbariya no Twitter nesta terça-feira.

A vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina de Lionel Messi por 2 a 1, de virada, foi uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o apito final, a capital, Riad, foi tomada por comemorações de torcedores nas ruas com a bandeira saudita.

O Al-Ekhbariya publicou imagens do filho do rei Salman, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, comemorando a vitória com um grupo que incluía o ministro de Energia, o príncipe Abdulaziz bin Salman.

Turki al-Sheij, conselheiro da Corte Real e chefe da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, anunciou no Twitter a gratuidade dos principais parques temáticos e centros de lazer de Riad na quarta-feira.

rcb/dwo/sag/jvb

Tags