Principal mosteiro de Kiev é revistado por suspeita de laços com Moscou

O serviço de segurança ucraniano (SBU) revistava, na manhã desta terça-feira (22), o principal mosteiro da capital do país, Kiev, local de residência do responsável pela Igreja Ortodoxa ucraniana, acusando-o de ter vínculos com a Rússia - anunciou em um comunicado.

O SBU "realiza medidas de contraespionagem" no local do Laure des Grottes, de Kiev, "para combater as atividades subversivas dos serviços especiais russos na Ucrânia", informou no Telegram, especificando que esta busca foi realizada "junto com a Polícia Nacional e a Guarda Nacional".

Ainda conforme a nota, o SBU está "fazendo controles sobre pessoas em relação a sua participação em atividades ilegais, em detrimento da soberania do Estado ucraniano".

Segundo um jornalista da AFP presente no local, agentes do SBU entravam e saíam do mosteiro enquanto um carro da polícia estava estacionado na entrada do local.

Os peregrinos continuavam indo rezar, depois de mostrarem sua identidade e o conteúdo de suas bolsas aos agentes.

Localizado ao sul do centro da capital ucraniana, Laure des Grottes foi construído em meados do século XI, o que faz dele o mosteiro mais antigo da Ucrânia. Está inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) desde 1990.

A Ucrânia é um ponto central para a Igreja Ortodoxa Russa. Alguns de seus mosteiros mais importantes estão nesse país.

