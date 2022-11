Petróleo se recupera em meio à incerteza sobre a Opep

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta terça-feira (22) devido à incerteza que cerca a estratégia da Opep e à proximidade da entrada em vigor do embargo europeu ao petróleo russo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu 1,04%, fechando a 88,36 dólares.

O preço do petróleo West Texas Intermediate (WTI), a referência americana, também para entrega em janeiro, fechou em alta 1,13%, a 80,95 dólares.

"Os preços do cru continuam sua recuperação, após o desmentido saudita, ontem, sobre um possível aumento da produção da Opep+", isto é, a Opep e uma dezena de produtores aliados, comentou em nota Edward Moya, da Oanda.

O ministro de Energia saudita Abdulaziz bin Salman tinha refutado na segunda uma informação do Wall Street Journal sobre uma possível alta dos volumes produzidos, chegando aos 500.000 barris por dia.

Por outro lado, segundo o mesmo jornal, os Estados Unidos e seus sócios europeus esperam chegar a um acordo nesta quarta para definir o teto do preço aplicado às exportações de petróleo russo.

Este mecanismo, promovido pelos Estados Unidos, permitiria aos russos continuar exportando e evadir, assim, o embargo europeu, desde que não o vendam acima dos 60 dólares, segundo o jornal especializado.

