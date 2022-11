Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 22 de novembro às 5h (Bras.). (135 x 147 mm) - Atualização disponível

* Indonésia-terremoto: mapa da ilha de Java, na Indonésia, localizando o epicentro do terremoto de magnitude 5,6 do dia 21 de novembro. (89 x 84 mm) - Disponível

* Migrações-migrantes-transporte-mar-Grécia: localização do resgate de um barco perto da ilha de Creta com cerca de 500 migrantes a bordo, que foram levados para o porto de Paleochora. (92 x 83 mm) - Atualização disponível

* China-incêndio-acidente-empresas: localização da cidade de Anyang, na província de Henan, onde aconteceu o incêndio em uma fábrica. (44 x 44 mm) - Disponível

* Irã-EUA-nuclear-diplomacia-comércio-sanção-ciência-OIEA: ficha sobre a técnica de enriquecimento de urânio. (89x102 mm) - Reenvio disponível

* OCDE-economia-crescimento-indicador-inflação: previsões de crescimento revisadas da OCDE para o período 2022-2024. (134 x 120 mm) - Disponível

* Fbl-WC-2022-Catar:

1/ Ficha de apresentação da partida entre Suíça e Camarões na fase de grupos da Copa do Mundo Catar 2022. (135 x 146 mm) - Disponível

2/ Apresentação da seleção de futebol da Sérvia para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Atualização disponível

3/ Apresentação da seleção de futebol de Gana que participa da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

4/ Apresentação da seleção de futebol de Portugal para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

5/ Apresentação da seleção do Brasil para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

6/ Apresentação da seleção da Suíça que disputa a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Atualização disponível

7/ Apresentação da seleção do Uruguai que disputa a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Atualização disponível

8/ Apresentação da seleção de Camarões que disputa a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Atualização disponível

9/ Apresentação da seleção de futebol da Coreia do Sul para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

10/ Ficha da partida Portugal x Ghana da fase de grupos da Copa do Mundo Catar-2022.(135 x 146 mm) - Disponível

11/ Ficha da partida entre Brasil e Sérvia pela fase de grupos da Copa do Mundo Catar-2022. (135 x 146 mm) - Disponível

12/ Partidas da fase de grupos da Copa do Mundo Catar-2022 previstas para quinta-feira, 24 de novembro. (44 x 65 mm) - Disponível

13/ Seleções do grupo A, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo 2022. (44 x 134 mm) - Atualização disponível

14/ As equipes do grupo B, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo 2022. (44 x 128 mm) - Atualização disponível

15/ Mapa da região de Doha, no Catar, com as linhas de metrô e os estádios utilizados na Copa do Mundo 2022. (89 x 104 mm) - Disponível

16/ Seleções do grupo C, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. (44 x 128 mm) - Atualização disponível

17/ Seleções do grupo D, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. (44 x 128 mm) - Atualização disponível

18/ Resultados da seleção Argentina nas primeiras partidas de cada Mundial desde 1930. (90 x 93 mm) - Disponível

