COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

INDONÉSIA TERREMOTO: Busca por sobreviventes na Indonésia após terremoto que matou 268 pessoas

DOHA:

Argentina é surpreendida e perde de virada para Arábia Saudita (2-1) em sua estreia na Copa

A Argentina sofreu uma dura e inesperada derrota de virada para a Arábia Saudita por 2 a 1 na estreia na Copa do Mundo do Catar, nesta terça-feira em Lusail, e a seleção de Lionel Messi, considerada por muitos uma das favoritas ao título, pode se complicar no torneio.

DOHA:

Acompanhamento das partidas Dinamarca-Tunísia, México-Polônia e França-Austrália pelos Grupo C e D da Copa do Mundo

DOHA:

Tempo de acréscimo nos jogos da Copa do Mundo do Catar provoca polêmica

Partidas de 100 minutos? Assim como Perluigi Collina, presidente do comitê de arbitragem da Fifa, anunciou antes da Copa do Mundo do Catar, os árbitros deram vários minutos de acréscimo nos primeiros jogos do torneio, muito além dos 90 regulamentares, o que gerou imagens de jogadores no limite de suas forças.

CIANJUR:

Equipes de resgate procuram sobreviventes após terremoto que matou 268 pessoas na Indonésia

As equipe de resgate procuravam sobreviventes nesta terça-feira (22) entre a devastação provocada por um terremoto na ilha indonésia de Java que deixou 268 mortos e centenas de feridos.

-- AMÉRICAS

CARMEN DE CARUPA:

A ciência ao resgate das batata 'nativas' da Colômbia

Três cientistas se reúnem em torno dos vários tubérculos de casca escura e interior colorido. Depois, em laboratório, fortalecem seus meristemas. É assim que tentam salvar as batatas "nativas", mais resistentes às mudanças climáticas, mas ameaçadas pela falta de interesse comercial na Colômbia.

-- EUROPA

KHERSON:

Famílias separadas pelo rio Dnieper na região de Kherson, na Ucrânia

Para Olena Chernyavska, a libertação da cidade de Kherson (sul da Ucrânia) foi uma alegria curta, já que sua mãe mora do outro lado do rio Dnieper, que marca a linha de frente entre os exércitos ucraniano e russo.

ITZEHOE:

Promotoria pede dois anos de prisão com sursis para ex-secretária de campo nazista

Dois anos de prisão com sursis foram exigidos nesta terça-feira (22) na Alemanha contra uma ex-secretária de um campo de concentração nazista, em um dos últimos julgamentos deste período da história do país.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã informa início da produção de urânio enriquecido a 60% na central de Fordo

O Irã anunciou nesta terça-feira (22) que começou a produzir urânio enriquecido a 60% na central nuclear de Fordo, reaberta em 2019, quando o governo de Teerã deixou de cumprir progressivamente o acordo internacional com as grandes potências sobre seu programa nuclear.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Incêndio em fábrica na China deixa 38 mortos

Trinta e oito pessoas morreram e duas ficaram feridas em um incêndio em uma fábrica na região central da China, informara as autoridades, que acusam os funcionários por erros durante um trabalho de soldagem.

PEQUIM:

Pequim tem recorde de casos de covid e fecha escolas e restaurantes

Pequim registrou nesta terça-feira (22) um recorde de novos casos de covid em meio a um surto que provoca restrições na cidade, como o fechamento de escolas e restaurantes ou a imposição do teletrabalho.

SIEM REAP:

Taiwan domina reunião entre secretários de Defesa da China e EUA no Camboja

As divergências a respeito de Taiwan dominaram a reunião desta terça-feira (22) entre o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e seu homólogo chinês, Wei Fenghe, um encontro que aconteceu no Camboja em um momento em que as duas nações se esforçam para conter as tensões.

PARIS:

OCDE: crescimento da economia mundial registrará desaceleração em 2023

O crescimento da economia mundial passará de 3,1% este ano para 2,2% em 2023, com uma leve alta a 2,7% em 2024 - afirmou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE), nesta terça-feira (22), em suas previsões atualizadas.

HAVANA:

Cantor e compositor cubano Pablo Milanés morre aos 79 anos

O cantor e compositor cubano Pablo Milanés, fundador do movimento Nova Trova e uma das grandes vozes da América Latina, faleceu na madrugada desta terça-feira (22) em Madri aos 79 anos.

HAVANA:

Pablo Milanés, a voz que cantou a Revolução cubana

Cubano e universal, Pablo Milanés, fundador da Nova Trova, abraçou a revolução de Fidel Castro em seus primórdios e com o tempo se distanciou, mas nunca rompeu o vínculo que o unia a seu povo por meio da música.

