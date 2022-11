"Não chore por mim, Argentina": brasileiros comemoram derrota do time de Messi na Copa

Dois dias antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, os brasileiros viveram nesta terça-feira sua primeira alegria no torneio disputado no Catar: a derrota da Argentina, que inundou as redes sociais com piadas sobre os 'hermanos'.

Mesmo com Messi abrindo o placar em cobrança de pênalti, os argentinos estrearam no Mundial com o pé esquerdo, perdendo de virada para a Arábia Saudita por 2 a 1, uma das maiores surpresas da história das Copas.

Os brasileiros reagiram com sarcasmo ao resultado, e "Argentina" virou rapidamente um dos assuntos mais comentados no Twitter.

"Existem três coisas que alegram qualquer brasileiro", tuitou um internauta.

"1. Churrasco 2. Feriado 3. Choro de argentino", acrescentou.

Outro publicou uma foto sorrindo, vestindo a camisa do Brasil, com a frase da famosa música "Não chore por mim, Argentina".

Alguns transformaram a bandeira argentina com um emoji amarelo chorando no lugar do sol no centro.

Mas outros foram mais cautelosos, conscientes de que a tragédia pode acontecer com qualquer um.

"Calma! O Brasil joga amanhã (sic) e é favorito!", escreveu um usuário, antes da estreia da Seleção Brasileira na quinta-feira, contra a Sérvia.

Alguns lembraram da mais recente humilhação sofrida pelo Brasil: a derrota por 7 a 1 no Mineirão para a Alemanha, nas semifinais da Copa de 2014.

"Derrota da Argentina pode até ser uma grande zebra, mas infelizmente pra nós, a maior vergonha, melhor nem lembrar, né não?", tuitou um torcedor mais prudente.

