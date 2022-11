Milhões de euros em moedas de ouro celtas são furtados de museu alemão

Uma coleção de moedas de ouro celtas avaliada em milhões de euros foi furtada de um museu na Alemanha, na manhã desta terça-feira (22) - informou a polícia local.

Funcionários do Museu Celta e Romano da localidade de Manching, na região da Baviera (sul), descobriram que a "vitrine estava quebrada" e que todas as moedas de ouro haviam sido roubadas, relatou a polícia.

Embora não haja detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência, as autoridades locais disseram que houve interrupção dos serviços de telefonia e de Internet.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Cortaram toda Manching", disse o prefeito, Herbert Nerb, ao veículo Sueddeutsche Zeitung.

"O museu é, na verdade, um local de alta segurança, mas todas as conexões com a polícia foram cortadas", explicou Nerb.

A coleção de 450 moedas de ouro é um dos destaques do museu. Descobertas em 1999, as moedas datam do século III a.C. e valem "vários milhões de euros", segundo a polícia.

sea/pc/jvb/tt

Tags