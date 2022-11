México e Polônia empatam sem gols em sua estreia na Copa do Catar

O México empatou sem gols com a Polônia nesta terça-feira, no estádio 974, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, em um duelo no qual o goleiro mexicano Guillermo Ochoa foi decisivo, ao defender um pênalti do atacante Robert Lewandowski.

Com este resultado, a liderança da chave fica com a Arábia Saudita, responsável pela grande zebra do Mundial até aqui, ao derrotar a Argentina por 2 a 1, seguida por México e Polônia, que somam um ponto.

pm/psr/cb

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags